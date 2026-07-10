Vox celebra la paralización del proyecto de la mezquita de Sevilla: "No permitiremos la islamización de los barrios"

Recreación del patio central del centro cultural islámico promovido por Fundación Mezquita de Sevilla, con diseño de Vázquez Consuegra - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha celebrado la paralización del proyecto de la mezquita previsto para el Polígono Sur, ha animado al alcalde, José Luis Sanz (PP), a abrir el necesario proceso participativo y ha advertido de que "no permitirá la islamización de los barrios".

En un comunicado de la formación, García de Polavieja, ha abundado en que "los sevillanos están de enhorabuena" tras la retirada de este punto del orden del día de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, donde este viernes se iba a abordar la licencia de obras para el centro cultural islámico que promueve Fundación Mezquita de Sevilla, que incluye un minarete y responde al diseño del arquitecto Vázquez Consuegra.

"Hemos conseguido finalmente paralizar el proyecto de la mezquita. La comisión y, por tanto, el gobierno de la ciudad, ha sido sensible a nuestros argumentos y, ante las dudas jurídicas planteadas por Vox, ha decidido retirar el punto del orden del día", destaca el Grupo municipal en su nota de prensa, en la que expresan su "satisfacción" y la "confianza" en que el alcalde abrirá el necesario proceso participativo en el que los vecinos "puedan disponer de toda la información sobre una mezquita que no quieren".

En opinión de Vox, "nadie quiere una mezquita en el Polígono Sur y su zona de influencia, como La Oliva, el Tiro de Línea, Bami o el Hospital Virgen del Rocío: esa es la realidad". En este sentido, el portavoz municipal ha puesto en evidencia que "antes que una mezquita, hace falta el Metro, centros sanitarios y educativos, o para nuestros mayores. Falta seguridad, limpieza y prácticamente todos los servicios públicos".

"Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. En Vox vamos a seguir, como hasta ahora, hombro con hombro con los vecinos, contra un proyecto que ha empezado muy mal, con demasiado oscurantismo, con muchas preguntas en el aire y con dudas que en los próximos meses deben quedar despejadas", ha afirmado García de Polavieja.

Por último, el edil de Vox ha advertido de que "la paralización de la mezquita no significa que sea el final, sino el comienzo de un proceso que concluirá con el rechazo definitivo a un proyecto que Sevilla no necesita. Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente".