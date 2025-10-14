Vox critica la "saturación y escasez" del servicio de autobuses en la provincia de Sevilla

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, Ana Ruiz, ha criticado "las carencias del servicio de autobuses que padece la provincia de Sevilla, siempre entre la saturación y la escasez" y ha señalado la "hipocresía" del Gobierno de Moreno, que "desde la Junta de Andalucía, le hace el seguidismo ideológico a la izquierda".

"Nos hablan de 'ciudades de quince minutos' y de transporte público mientras demonizan los coches y, sin embargo, son incapaces de garantizar una flota e adecuada a las necesidades de los sevillanos", ha puntualizado la diputada autonómica en un comunicado.

En este sentido, Ruiz ha indicado que las mencionadas carencias "ya empiezan a verse" en el Aljarafe, "empeorando la fluidez del servicio de autobuses en otras comarcas más alejadas del casco urbano de Sevilla".

"¿Cómo pretenden que se desarrollen los pueblos si tampoco hay conexión de transporte público adecuada entre ellos? Además, ¿por qué compran el discurso 'ecologista' que demoniza a quien tenga coche propio, pero después no garantizan un servicio adecuado al ciudadano?", se pregunta Ana Ruiz.