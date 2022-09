Vox pide al alcalde de Sevilla que "se plante" ante Pedro Sánchez y exija los "proyectos pendientes" para la ciudad

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este jueves al alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, que "se plante" ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y le exija los "proyectos pendientes" para Sevilla.

Peláez, ante la visita prevista este sábado del presidente del Ejecutivo a Sevilla, ha manifestado que "Muñoz tiene una oportunidad de oro para reivindicarse ante los sevillanos y ganarse el puesto que no le dieron las urnas", al tiempo que ha aseverado que "si Sánchez ha elegido Sevilla para iniciar la precampaña electoral, se supone que bajo el brazo traerá el desbloqueo de proyectos congelados por los socialistas, como los túneles de la SE-40, la conexión ferroviaria con Santa Justa, la línea 3 del Metro, la ampliación del Museo de Bellas Artes, la Ley de Capitalidad para Sevilla o la ampliación de la plantilla de la Policía Nacional".

"Son proyectos de los que depende el futuro de Sevilla, que se encuentran enquistados en el tiempo por falta de voluntad política del presidente del Gobierno y por la escasa valentía demostrada por los alcaldes socialistas para defender los intereses generales de los sevillanos". Al final, Sevilla "se ha convertido en rehén del PSOE, que ha utilizado el Ayuntamiento como un simple instrumento al servicio de sus intereses partidistas".

Asimismo, Peláez ha afeado a Muñoz que "califique de simbólica la visita del presidente del Gobierno, porque Sevilla está cansada de gestos y promesas incumplidas. No se trata de una visita simbólica, porque el PSOE debe mucho a Sevilla y desde hace demasiado tiempo. Un alcalde que se precie no puede conformarse con migajas porque se supone que Sánchez algo tendrá que traer bajo el brazo, tras una legislatura en blanco en la que Sevilla ha sido la última prioridad del Gobierno socialista".

"El alcalde debe comprometer a Sánchez para que cumpla con Sevilla y no permitir que estos proyectos se vuelvan a convertir en reclamos electorales, porque ya no cuela", ha añadido la portavoz municipal de Vox. "Sevilla arrastra reclamaciones históricas y otras que no son tanto, que tienen que ver con el proceso de descentralización de algunos organismos estatales, una ocurrencia que está enfrentando a regiones y ciudades de España en un absurdo proceso competitivo. Veremos qué lugar ocupa Sevilla en todo este lío y entre las preferencias de los socialistas", ha concluido.