Vox pregunta en el Congreso sobre "el coste y tiempo de las líneas de alta Velocidad Madrid-Sevilla"

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas "relativas al coste y al tiempo de las líneas de Alta Velocidad que conectan Madrid con Sevilla y Córdoba con Málaga".

Según ha informado Vox en una nota, "estos trabajos se enfocaron a través del baipás de Almodóvar del Río --un ramal de 1,7 kilómetros--, se adjudicaron a finales de 2019, comenzaron su ejecución en julio de 2020 y deberían haber terminado en marzo de 2022". Sin embargo, en febrero de 2023 "se modificó el plazo y se aceptó que los trabajos se alargarían 33 meses más de lo previsto mientras que el presupuesto de ejecución sería muy superior al de licitación y alcanzaría los 31 millones de euros", ha informado la diputada sevillana.

"Atendiendo a que el proyecto solo tiene 1,7 kilómetros de longitud, ¿cuáles son las causas que explican que la ejecución del proyecto haya sufrido un retraso de más de tres años? ¿A qué se debe que el coste de ejecución haya sido tan superior de lo que se suponía en principio y haya alcanzado los 31 millones de euros?", ha preguntado Reyes Romero.

Para finalizar, la diputada ha destacado cómo "el gobierno que dice presumir de lo 'público", sin embargo, no se preocupa de las infraestructuras. Dicen fomentar el 'transporte público' y quieren criminalizar los vehículos personales con las excusas sectarias del fanatismo climático, pero no son capaces de mejorar las infraestructuras y encima las cifras no cuadran. El transporte público es vital para el día a día y estamos hablando de algo que concierne a varias provincias. Y Sevilla sigue estando a la cola en inversiones", ha concluido