Vox presenta una moción en Dos Hermanas (Sevilla) relativa al cribado de cáncer de mama y a "la degradación" del SAS

El portavoz de Vox en Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, y el portavoz adjunto de la citada formación, José Antonio Alcocer, frente a un centro de salud. - VOX SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha informado acerca de la presentación de una moción relativa "al escándalo en el cribado del cáncer de mama" y a la "degradación del sistema público de salud".

Según ha notificado la formación en una nota, han solicitado "depurar responsabilidades políticas y administrativas" ante los fallos en los programas de detección precoz de cáncer de mama que "han desprotegido a las mujeres y han deteriorado gravemente" el Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Por su parte, Trashorras ha señalado al "bipartidismo" como el factor que ha provocado que no se garantice "un sistema sanitario eficiente y digno para los andaluces", y ha concretado que la consecuencia son "listas de espera interminables, falta de profesionales, precariedad en la atención primaria y hospitales con infraestructuras obsoletas, inacabadas o que no se materializan", un "proceso de deterioro" que se ha agravado "bajo el mandato del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla."

Tal y como ha precisado la formación, en la mencionada moción han instado a "revisar y modernizar el programa de detección precoz del cáncer de mama", y han solicitado "terminar con la opacidad y la ocultación sobre los tiempos y listas de espera", así como "revisar todos los protocolos" y recortar todo el "gasto político superfluo", entre otras demandas.

Asimismo, el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Alcocer, ha indicado que "no se puede hablar de un error aislado, sino de una cadena de negligencias derivadas de una gestión donde la planificación es inexistente y que arrastra décadas de carencias".

En relación, Alcocer ha considerado que la dimisión de una consejera o la creación "apresurada" de un plan de choque "no pueden tapar la magnitud de este escándalo", y ha insistido en que los fallos conocidos en las últimas semanas "tienen su origen en un protocolo modificado en 2012 por la entonces Consejera de Sanidad, María Jesús Montero".