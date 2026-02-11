Vox Sevilla apunta que "varios casos de agresiones con el método del mataleón" ponen en riesgo vecinos y turistas

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, en la Plaza de la Encarnación de la capital hispalense. - VOX SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha afeado que, según la formación en la que pertenece, en las últimas semanas se han producido "varios casos de agresiones con el método del 'mataleón' en Sevilla", al tiempo que ha concretado que se trata de ataques por la espalda con "una violencia que pone en riesgo la vida de vecinos de Sevilla y de los turistas que nos visitan".

Según ha precisado la formación en una nota, la diputada ha considerado que no es un fenómeno equiparable a una "sensación" o una "percepción", sino de "una realidad" que genera "una inseguridad que se refleja en las fuentes policiales".

Por este motivo, Vox ha defendido que son "el único partido que denuncia las fatales consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada" que promociona "con total irresponsabilidad" tanto el Gobierno como "también un PP que sigue plegado a la agenda globalista". Al hilo, ha indicado que "imponer una política de fronteras abiertas supone importar prácticas a las que éramos ajenos".

En relación, la diputada sevillana ha destacado "la sensación de impunidad que hay en unos delincuentes que se sienten envalentonados", a causa del "efecto llamada". En este sentido, ha señalado que "nos faltan policías" y "nos faltan recursos humanos y logísticos", razón por la que desde su partido insisten en que "los sevillanos tenemos derecho a vivir en paz", puesto que "la seguridad no se negocia".