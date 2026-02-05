Vox Sevilla critica el "abandono de las infraestructuras hídricas" y pide información sobre la inversión del Gobierno

La diputada de Vox por Sevilla, Reyes Romero - VOX SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado este jueves una serie de preguntas relativas al "abandono de las infraestructuras hídricas en la provincia". Asimismo, el Grupo Parlamentario ha registrado una batería de solicitudes de datos e informes en el Congreso de los Diputados para "fiscalizar el estado de las inversiones en infraestructuras hídricas".

"Esta iniciativa busca denunciar el olvido institucional que sufren las cuencas españolas bajo la gestión de las actuales confederaciones hidrográficas", en VOX vamos todos a una y somos el único partido que defiende un plan hidrológico nacional", ha afirmado Romero.

Asimismo, el partido ha solicitado a la Administración General del Estado "que rinda cuentas sobre la inversión real en el mantenimiento de presas, pantanos y canales de riego desde 2019", así como se vuelve a preguntar "por el estado de ejecución de todas las obras proyectadas en los últimos veinte años, exigiendo saber qué fondos se han perdido o quedado sin utilizar."·

"Tenemos derecho a acceder a los datos sobre la inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el mantenimiento de infraestructuras hídricas (presas, pantanos y canales de riego, entre otros), desde 2019 a la actualidad. Asimismo, exigimos un informe sobre todas las infraestructuras hídricas que se hayan previsto construir durante los últimos veinte años en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; así como queremos los datos desglosados sobre el estado de ejecución actual de cada uno de los proyectos y fondos destinados a tal efecto", ha afirmado la diputada sevillana.

"España no puede avanzar sin un plan hidrológico nacional. Mientras que los romanos construían acueductos y calzadas para abastecer y comunicar, el bipartidismo genera desorden, insolidaridad, incomunicación y desabastecimiento. No es la idea que tenemos de hacer política, desde luego. En VOX defendemos lo que nos une, que es mucho", ha concluido Romero.