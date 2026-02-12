Vox Sevilla lamenta que la condena por la SE-40 es "superior" al coste de la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero - VOX

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha lamentado este jueves, 12 de febrero, que la condena del juzgado de primera instancia número 44 de Madrid al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar con más de 57 millones de euros a las adjudicatarias del túnel de la SE-40 "es superior a lo que costaría la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto".

En una nota emitida por el partido, Romero ha lamentado que el Gobierno haya invertido 80 millones de euros en la ejecución de las obras que se paralizaron y "haya tenido que indemnizar a las constructoras con otros 21 millones".

Por ello, ha enmarcado que el coste de los mencionados túneles "ronda ya los 160 millones de euros. Dinero de todos los españoles que se ha tirado para perjuicio del transporte y la comunicación de los sevillanos".