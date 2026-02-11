Vox Sevilla reclama la cesión temporal de la antigua Nave Singer para aparcamiento de patrulleros de Policía Local

La portavoz y representantes sindicales visitan la antigua Nave Singer. - VOX

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este miércoles la cesión temporal, por parte del Gobierno local, de la antigua Nave Singer para que sea utilizado como aparcamiento para los patrulleros de la Policía Local del distrito Centro.

En una nota de prensa, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, que ha visitado las instalaciones de la nave, en compañía de los coordinadores del distrito y representantes del sindicato CSIF de la Policía Local, ha manifestado que, "tras años de abandono y a la espera que se materialice el proyecto existente para convertir la finca, creemos necesario facilite una de las reivindicaciones de los agentes para que este solar, ubicado en la calle Becas, sea habilitado como aparcamiento de los patrulleros por su proximidad a la comisaría".

Para la portavoz de Vox, "la cesión de este espacio permitiría optimizar recursos materiales y humanos, pues actualmente la zona de aparcamientos de los patrulleros queda muy alejada de la comisaría. Para ello sólo habría que desmantelar el techo de uralita que presenta muy mal estado".

"Es de sentido común que los patrulleros de la Policía estén aparcados en un espacio lo más cercano a las dependencias policiales, pues resulta mucho más operativo para el servicio", ha afirmado Peláez, al tiempo que ha anunciado que "desde Vox vamos a instar al Ayuntamiento a ceder este espacio temporalmente hasta que se conceda la licencia de obras para el futuro centro audiovisual y, paralelamente, se busquen espacios alternativos para el futuro aparcamiento de los patrulleros de la policía del distrito centro".