Vox Sevilla señala a "las políticas del bipartidismo" como las responsables del "colapso de la vivienda"

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro, ha participado este martes en la jornada de Vivienda de VOX sobre "la grave crisis de acceso a la vivienda que sufre Sevilla y su provincia", una situación que ha atribuido a "años de políticas fallidas del bipartidismo y de la izquierda, que han estrangulado la oferta y disparado los precios, expulsando a miles de sevillanos del acceso a un hogar".

El acto, moderado por el gerente de VOX Sevilla, Raúl Morales, contó con Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos y Portavoz de Grupo Municipal de VOX en el municipio, quien afirmó que la crisis de vivienda es "estructural y se debe a la falta de oferta, el exceso de trabas administrativas y la inseguridad jurídica, defendiendo aumentar la construcción, especialmente de vivienda protegida, liberalizar suelo, bajar impuestos y reforzar la protección de los propietarios para recuperar oferta y estabilidad en el mercado".

Durante su comparecencia, Navarro ha señalado que Sevilla "padece de forma especialmente intensa las consecuencias de la falta de suelo urbanizable, las restricciones ideológicas a la construcción y una burocracia paralizante que impide desarrollar nuevos proyectos residenciales". A ello se suma, ha explicado, "una presión fiscal desorbitada que grava todo el proceso de promoción y edificación y que puede llegar a encarecer hasta un 30% el precio final de la vivienda".

El presidente de VOX Sevilla ha señalado que la escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción y el aumento del riesgo en la contratación "están ralentizando aún más la producción de vivienda en la provincia". "En Sevilla no faltan ganas de trabajar ni de invertir, lo que sobra son trabas, impuestos y miedo a la inseguridad jurídica", ha afirmado.

Navarro ha puesto el foco en la situación del mercado del alquiler en Sevilla capital y su área metropolitana, donde las políticas aplicadas durante la última década "han provocado una retirada masiva de viviendas del alquiler de larga duración".

"El amparo a la ocupación ilegal y la inquiocupación, las prórrogas forzosas y los controles de precios han generado un clima de inseguridad jurídica que ha reducido drásticamente la oferta y ha disparado los precios, obligando a muchas familias y jóvenes sevillanos a destinar más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler", ha señalado.

En esta línea, Navarro ha asegurado que "mientras la construcción de vivienda nueva sigue estancada, la demanda no deja de crecer". "El aumento de población, la llegada de inmigración sin planificación, el retraso en la emancipación de los jóvenes y la concentración de empleo y servicios en Sevilla capital están tensionando de forma extrema el mercado inmobiliario en toda la provincia", ha subrayado.

Las consecuencias sociales de esta situación, ha advertido Navarro, son "dramáticas" para los jóvenes sevillanos. "En poco más de una década, el acceso a la vivienda en propiedad se ha desplomado y solo una minoría puede emanciparse antes de los 35 años. Muchos se ven obligados a compartir piso hasta bien entrada la treintena, pagando por una habitación lo mismo que costaba un alquiler completo hace diez años", ha lamentado.

Ante esta situación, Navarro ha pedido "un cambio radical en la política de vivienda en la capital y la provincia". Entre las medidas propuestas, ha destacado la liberalización del suelo, la eliminación de trabas burocráticas y la reducción drástica de los plazos administrativos para facilitar la construcción de nuevas viviendas y aumentar la oferta de forma inmediata.

Asimismo, ha defendido "una bajada masiva de impuestos autonómicos y municipales que gravan la vivienda, con el objetivo de reducir precios y devolver la rentabilidad al sector". En este sentido, ha insistido en "la necesidad de proteger la propiedad privada y reforzar la seguridad jurídica mediante el endurecimiento de las penas contra la ocupación ilegal, para que los propietarios sevillanos vuelvan a poner sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración".

Por último, ha subrayado la importancia de vertebrar la provincia de Sevilla, apostando por la reindustrialización y la revitalización de pequeñas y medianas localidades, con empleo, infraestructuras y servicios que "devuelvan oportunidades a los jóvenes y alivien la presión demográfica y los precios en Sevilla capital y su área metropolitana".

En materia fiscal, Navarro ha defendido medidas para facilitar que los sevillanos "vuelvan a ser propietarios", como la eliminación del IVA en la compra de la primera vivienda, la recuperación de la deducción por vivienda habitual, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la bonificación de las donaciones familiares para la compra de vivienda y el impulso del alquiler con opción a compra.