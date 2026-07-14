Vox solicita evaluar urgentemente el grado de cumplimiento del pacto suscito con el PP en el Ayuntamiento de Sevilla

El portavoz municipal de Vox Sevilla, Gonzalo García de Polavieja - VOX SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado la convocatoria "urgente" del Comité de Seguimiento previsto en el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de Gobierno del Partido Popular, con el objetivo de analizar el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos y revisar la evolución del pacto.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el portavoz municipal, Gonzalo García de Polavieja ha defendido que los acuerdos políticos "deben sustentarse en el respeto a los compromisos adquiridos, la transparencia y la voluntad de cumplimiento", por lo que ha considerado "imprescindible" celebrar una reunión del órgano de seguimiento contemplado en el propio acuerdo para evaluar el estado de ejecución de cada una de las medidas pactadas.

De esta manera, ha subrayado que los sevillanos tienen derecho a conocer el grado de cumplimiento de unos compromisos que fueron "determinantes" para la aprobación del presupuesto municipal y que afectan a "cuestiones prioritarias para la ciudad".

Asimismo, García de Polavieja ha manifestado que "transcurridos siete meses desde el último acuerdo y más de año y medio del anterior", resulta "oportuno" revisar el desarrollo del acuerdo para identificar "posibles retrasos o incumplimientos" y establecer un calendario claro para la ejecución de aquellas medidas que aún permanecen pendientes.

Del mismo modo, el portavoz de VOX ha destacado que en las últimas semanas han encontrado cuestiones de "máxima importancia" para la gestión de la ciudad y que no han sido consultadas con su grupo. "Si Sanz quiere gobernar sin sobresaltos, debe saber que todo aquello que esté fuera del pacto debe ser negociado con VOX de manera independiente".

Vox ha suscrito que la confianza entre las partes "exige mecanismos de seguimiento activos y reuniones periódicas" que permitan resolver incidencias y garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en actuaciones concretas.

Así, VOX ha instado al Gobierno municipal a convocar, "a la mayor brevedad posible", el Comité de Seguimiento del pacto presupuestario, a la vez que ha manifestado "su disposición a trabajar con lealtad institucional" para asegurar el "cumplimiento íntegro" de los acuerdos suscritos.