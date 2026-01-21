Vox traslada sus condolencias por la muerte del maquinista sevillano y pide responsabilidades

Archivo - La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero. - VOX SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha trasladado este miércoles el pésame a los familiares de Fernando Huerta Jiménez, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este martes en Gelida (Barcelona).

En esta línea, Romero ha pedido explicaciones al Gobierno ante un hecho que se ha producido pocos días después al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

"El dolor se suma al dolor por las víctimas de la tragedia de Adamuz y es el momento de las responsabilidades y de las explicaciones porque lo que es una evidencia es el caos ferroviario en España que sentimos especialmente en Sevilla donde vemos el increíble deterioro de la Alta Velocidad", ha afirmado en un vídeo remitido a los medios por el partido.

Asimismo, ha señalado al PSOE y al PP como responsables de la situación, aunque especialmente ha criticado al Gobierno central por "dar palos de ciego, limitando la velocidad de la alta velocidad, levantando la limitación, para luego volverla a limitar".

"Un caos absoluto que no quedará impune, porque desde VOX vamos a llegar hasta el final exigiendo todas las explicaciones y la asunción de responsabilidades", ha concluido Romero.

El Ayuntamiento de Sevilla ha alargado hasta el viernes los días de luto oficial tras conocerse la noticia de la muerte de Fernando Huerta. La Corporación municipal junto a miembros de la Junta de Andalucía, la hermandad de la Macarena y el Sevilla FC han guardado un minuto de silencio este miércoles en su memoria.

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil. El tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención en la noche de este martes.