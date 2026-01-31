Vox valora la moción para reforzar la seguridad y la iluminación del consultorio de Bollullos de la Mitación

La portavoz de Vox en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Tatiana Barba - VOX

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Tatiana Barba, ha destacado este sábado la presentación de una moción conjunta con el grupo municipal del PP "a favor de la seguridad y de la prevención de actos vandálicos en nuestro consultorio, así como para reforzar las infraestructuras".

En un comunicado, ha condenado las pintadas "que amenazaban a nuestro personal sanitario" y ha pedido "tolerancia cero frente a insultos y agresiones". "Nuestros trabajadores sanitarios merecen más y mejores condiciones laborales y salariales y, por supuesto, seguridad, porque la sanidad es lo primero", ha dicho.

Tatiana Barba ha reclamado "la instalación de cámaras de videovigilancia en la fachada y acceso exterior del consultorio médico, con fines exclusivos de seguridad y prevención de actos vandálicos, cumpliendo estrictamente la normativa vigente en materia de protección de datos, videovigilancia y señalización obligatoria."

"Hay que reforzar la iluminación existente mediante la instalación de luminarias, garantizando una adecuada visibilidad del acceso al consultorio durante el horario nocturno para todos los ciudadanos", según ha señalado, añadiendo que "hay que ejecutar estas actuaciones a la mayor brevedad posible, dada la importancia del servicio público afectado y los recientes actos vandálicos sufridos".