Vox valora los tres años del gobierno local del PP en Sevilla: "Queda mucho por hacer y por cumplir"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, flanqueada por los ediles Fernando Rodríguez Galisteo (i) y Gonzalo García de Polavieja (d), a las puertas del Consistorio - VOX

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha valorado este viernes, 12 de junio, los 3 años de gobierno del PP en la ciudad y ha afirmado al respecto que "queda mucho por hacer y mucho por cumplir". El portavoz adjunto de esta formación, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que "Sevilla va mejor desde que el alcalde se dio cuenta que no podía gobernar en minoría, perdiendo un año precioso en el que no quiso entenderse con Vox".

"Desde entonces Sevilla va mejor --ha proseguido el portavoz adjunto-- con un gobierno estable y con las políticas de Vox que están influyendo en la gestión de la ciudad, si bien la satisfacción por la implementación de las medidas no podemos decir que sea absoluta", señala el Grupo Municipal en una nota de prensa.

"Vox ha demostrado ser un socio fiable, capaz de llegar a acuerdos que redundan en beneficio de los ciudadanos. Sabemos de la complejidad de aplicar políticas que nunca se habían desarrollado en el Ayuntamiento, como las relacionadas con la maternidad o el fenómeno de la okupación, pero el tiempo corre y habrá que ponerle fechas inmediatas de ejecución a medidas pactadas con el gobierno que aún no se han desarrollado en su totalidad", ha añadido el concejal.

García de Polavieja ha repasado alguna de las medidas que van a reclamar al gobierno del PP para su ejecución o puesta en marcha, como la transformación de la Ronda Urbana Norte, la eliminación de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, el transporte fluvial, la implementación de los serenos en la Macarena, y la vigilancia de la escultura denominada coloquialmente 'Huevo de Colón', en el parque de San Jerónimo.

Asimismo, ha esgrimido la iluminación de las marquesinas de Tussam, las obras de mejora en diversas calles, el proyecto de ayuda al emigrante retornado, el control del 'top manta', y el desarrollo de las 'oficinas de Maternidad y Antiokupación'.

El portavoz adjunto ha abundado en "la necesidad de poner negro sobre blanco" fechas concretas a todas estas medidas, para que estén en marcha antes del próximo otoño. Del mismo modo, "vamos a exigir mejoras en los servicios públicos básicos, como la limpieza, la seguridad y la movilidad, asignaturas en las que se ha avanzado pero sin llegar al nivel que deseamos para Sevilla", ha concluido.