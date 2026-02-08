Vuelca un vehículo en Sevilla tras colisionar con otro turismo cerca de la Carretera de Carmona

Archivo - Accidente de tráfico cerca de la Carretera de Carmona con dos vehículos implicados. - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de Policía Local, Bomberos y Emergencias 061 intervienen este domingo en un accidente de tráfico en Sevilla por la colisión entre dos turismos y el posterior vuelco de uno de ellos.

El siniestro se ha producido en la confluencia de las calles Carretera de Carmona con Hespérides, en torno a las 16,15 horas, sin que hasta el momento se haya podido conocer si hay daños personales, según informa el Ayuntamiento en sus redes sociales a través de Emergencias Sevilla.

Policía Local ha activado desvíos de tráfico y ha habilitado un carril en el sentido contrario para facilitar la circulación.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))