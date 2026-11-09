La zapata de la calle Betis de Sevilla amanece con pintadas contra la turistificación

La zapata de la calle Betis amanece con una pintada contra la turistificación. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La zapata de la calle Betis, en el barrio de Triana de Sevilla ha amanecido este lunes, 9 de noviembre, con un mensaje contra la turistificación pintado en su pared.

En este enclave, visible desde todo el margen del río Guadalquivir, ha aparecido el lema escrito en color negro y con letras de gran tamaño, "Fuera Airbnb", en contra de estos alojamientos turísticos, sin que ningún colectivo haya reivindicado la autoría de dicha pintada.

En contexto, la zapata de calle Betis ha sido escenario de varias pintadas reivindicativas, siendo la última de ellas en mayo de 2024 que criticó que el Gobierno de España negociase para la venta de armas contra Palestina, por lo que se escribió "Gobierno Genocida".

Sobre la misma temática, en 2023 los operarios de limpieza de Lipasam tuvieron que limpiar una enorme pintada que decía "Palestina Libre" y que fue condenada por el alcalde, José Luis Sanz, que aseguró que el Ayuntamiento iba a "endurecer mucho las multas" por este tipo de actos.