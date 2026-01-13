La Zona de Bajas Emisiones de Sevilla impondrá multas los días de alta contaminación ambiental, registrados por sensores

Señal de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y Vox avanzan en la reforma de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja para terminar con la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico, según el acuerdo firmado por ambas partes para aprobar los presupuestos municipales de 2026.

Tras un reunión celebrada este lunes, el Consistorio ha confirmado que el acuerdo contempla que se apliquen las sanciones previstas en la ZBE en días en que se registre una alta contaminación ambiental.

En esta línea, el Ayuntamiento ha remarcado que la modificación de la regulación se implementará "dentro del marco de la normativa europea". Según la normativa europea, el límite es de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) al año.

Para ello, el Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla recibirá este martes la orden del Gobierno municipal para la instalación de medidores en la Cartuja, según han indicado fuentes de Vox a Europa Press. Asimismo, que han señalado que la financiación de estos medidores "está garantizada".

Por su parte, fuentes municipales han asegurado a esta agencia que los sensores "son necesarios para controlar técnicamente las emisiones". Además, han señalado que aún no hay datos disponibles de las multas emitidas en la zona en el último año.

El grupo municipal Vox mostraba este lunes su satisfacción ante los avances en la modificación de la ordenanza. "En breve, los sevillanos se desprenderán de una medida injusta, ideológica y profundamente perjudicial para miles de sevillanos, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes", afirmaba su portavoz Cristina Peláez.

La ZBE entró en vigor el 1 de julio de 2024 y prohibía la entrada a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7 a 19 horas, a los vehículos más contaminantes. Si el vehículo en cuestión dispone de la calificación energética '0 Emisiones', 'ECO', 'C' O 'B', no estaba afectado por la medida, derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático