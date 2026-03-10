La Zona Franca de Sevilla aborda una mejora integral de sus instalaciones con una inversión de 3,9 millones de euros

La delegada estatal de la Zona Franca, Carmen Tovar, se reúne con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. - ZONA FRANCA DE SEVILLA

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) acometerá en los próximos meses las obras de reacondicionamiento, mejora y modernización integral de sus instalaciones con una inversión de casi 3,9 millones de euros (3.891.922,85), la mayor realizada hasta la fecha en el recinto desde la culminación del cerramiento en agosto de 2016.

En este sentido, la delegada estatal para el espacio franco, Carmen Tovar, ha trasladado este martes al subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, las principales líneas de esta actuación "que van a contribuir a reactivar el espacio franco sevillano", señala la Zona Franca en un comunicado. .

Durante el encuentro, el subdelegado del Gobierno ha destacado la "importante inversión" que el Ejecutivo central realizará durante los próximos tres años para mejorar las infraestructuras y servicios de la Zona Franca para facilitar la llegada de nuevas empresas. Para Toscano, este esfuerzo inversor supone "un nuevo impulso para el desarrollo industrial, económico y social de la provincia de Sevilla".

Por su parte, la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla ha subrayado "el valor de esta inversión para la industria sevillana, que contribuirá a reforzar la confianza de las empresas ya instaladas y a atraer nuevos proyectos empresariales a la ciudad".

Estas obras, financiadas íntegramente por el Ministerio de Hacienda con fondos del Estado y con los recursos financieros provenientes de las liquidaciones fiscales de las empresas ubicadas en la ZFS, permitirán actualizar y revitalizar infraestructuras estratégicas para reforzar su competitividad. Asimismo, contribuirán a consolidar el enclave industrial y logístico como espacio de excelencia empresarial plenamente operativo, además de acondicionar el suelo disponible para la instalación de nuevas empresas.

Esta inversión se enmarca dentro de una estrategia global que incluye obras, mejoras operativas en el funcionamiento, simplificación de trámites, alianzas institucionales, optimización de la atención a las empresas instaladas y un plan de captación de nuevas empresas.

REVITALIZACIÓN DE ZONAS COMUNES

La actuación tiene como objetivo fundamental la revitalización de los espacios comunes de la ZFS e incluye la reparación y reasfaltado de viales; reparación o sustitución de acerados; acondicionamiento de zonas ajardinadas; mejora del alumbrado público; renovación de la señalización horizontal, vertical y corporativa; eliminación de instalaciones obsoletas y estructuras contaminantes; canalizaciones para cableado de fibra óptica que den servicio a las empresas; rehabilitación de elementos arquitectónicos y mejora de los accesos al recinto, tanto en el Polígono Torrecuéllar como en el de Astilleros.

La Zona Franca y la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) han suscrito una encomienda de gestión para la ejecución de estas actuaciones. En virtud de este acuerdo, el Puerto asumirá la redacción de los proyectos, su licitación y adjudicación, así como la dirección técnica de las obras, bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento prevista y con la aprobación del Consorcio de la Zona Franca, que será el encargado de abonar a la Autoridad Portuaria, mediante certificaciones de obra, las obligaciones económicas contraídas.

Según el calendario establecido, los proyectos deberán estar aprobados antes del 31 de julio de 2026 y contarán con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027, manteniéndose la encomienda en vigor hasta julio de 2028.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Carmen Tovar ha resaltado la intensa labor institucional desarrollada durante el último año y ha puesto en valor los acuerdos de colaboración suscritos para avanzar en los objetivos de promoción e impulso de la Zona Franca de Sevilla. En el ámbito académico, se ha formalizado una alianza con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para el desarrollo del Plan Estratégico 2030 del espacio fiscal y aduanero y la creación de la Cátedra Zona Franca-UPO, orientada al análisis, la planificación y el desarrollo estratégico de Sevilla y su área metropolitana.

En el ámbito empresarial, se han cerrado acuerdos con la Cámara de Comercio de Sevilla, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como enclave de referencia y darlo a conocer al empresariado sevillano; con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), para potenciar su proyección internacional y la atracción de inversiones; y con la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), a fin de fortalecer el tejido productivo local y provincial y generar nuevas oportunidades.

En el ámbito laboral y social, la colaboración con CCOO Sevilla permitirá impulsar proyectos en materia de formación y empleo vinculados a la industria sevillana. Asimismo, el acuerdo con el Colegio de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Sevilla contribuirá a mejorar el conocimiento del sector aduanero entre las empresas operadoras actuales y futuras, mientras que la alianza con el Colegio de Economistas de Sevilla facilitará la elaboración de informes económicos destinados a difundir los beneficios fiscales de la Zona Franca de Sevilla y a aportar datos clave para la toma de decisiones estratégicas.

SERVICIOS A EMPRESAS DE LA ZONA FRANCA

La Zona Franca de Sevilla orienta su actuación prioritariamente a las empresas ya implantadas en el recinto, que demandan una mayor simplificación de trámites y un entorno acorde al nivel de excelencia que aportan como operadoras. En este contexto, la coordinación institucional con la Dirección Regional de Aduanas, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Sevilla resulta esencial para atender sus necesidades.

Las obras anunciadas constituyen, en palabras de Carmen Tovar, "un servicio directo a las empresas que operan en el recinto fiscal y aduanero, que llevan años esperando ver el retorno de su aportación tributaria".

La estrategia de consolidación de la ZFS incorporará avances en la simplificación y modernización de los trámites aduaneros, en colaboración con la Dirección Regional de Aduanas, las empresas instaladas y el Colegio de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Sevilla. Este trabajo conjunto permitirá optimizar los procedimientos, reforzar la seguridad jurídica y agilizar la operativa empresarial, adaptando la gestión del recinto a los estándares de eficiencia y competitividad que exige el comercio internacional.