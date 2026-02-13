Zona Franca y UPO impulsan la 'Cátedra Zona Franca-UPO' para fortalecer el desarrollo estratégico de Sevilla

Acuerdo marco de colaboración para la creación de la ‘Cátedra Zona Franca-UPO’. - UPO/ZONA FRANCA

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, han suscrito un acuerdo marco de colaboración para la creación de la 'Cátedra Zona Franca-UPO', una iniciativa orientada a "reforzar la investigación, la formación, la empleabilidad y la transferencia de conocimiento en el ámbito social y económico de la ciudad y su área de influencia".

Según ha informado la Junta en una nota, el acuerdo establece un marco institucional y estratégico que permitirá el desarrollo de actividades conjuntas centradas, entre otras líneas de actuación, en la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Zona Franca de Sevilla, la puesta en marcha de un Observatorio de Datos y la promoción de iniciativas vinculadas a la Agenda Urbana y al desarrollo económico sostenible.

De este mdoo, la cátedra contará con órganos de gobierno y seguimiento integrados por representantes de ambas entidades, garantizando así "una coordinación eficaz y una orientación alineada" con los objetivos institucionales y el interés general.

El rector de la UPO, Francisco Oliva, ha incidido en que también es misión de la Universidad "ser un agente activo y transmisor del conocimiento a la sociedad, sobre todo a la más cercana, y la Zona Franca de Sevilla contribuye notablemente al desarrollo de la ciudad. La creación de una cátedra es el medio ideal de institucionalizar esta relación".

Por su parte, la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha destacado que este acuerdo supone "un paso decisivo" para consolidar una alianza estratégica entre la excelencia y la confianza que supone una universidad pública del prestigio de la UPO y la Zona Franca, basada en "el conocimiento, la innovación y la planificación rigurosa".

Asimismo, Tovar ha subrayado que "la creación de esta cátedra nos permitirá reforzar el análisis y la actualización de nuestro modelo de desarrollo, dotándolo de una base académica sólida, junto con herramientas técnicas que contribuyan a mejorar la competitividad y el posicionamiento de la Zona Franca en el entorno económico actual".

El desarrollo del acuerdo se concretará mediante la formalización específica de la 'Cátedra Zona Franca-UPO', en la que se detallarán las actividades y la dotación económica correspondiente para su ejecución. Este acuerdo materializa las propuestas desarrolladas en los últimos meses por un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por el vicerrector de Planificación Estratégica la Universidad Pablo de Olavide, José Antonio Sánchez Medina, y que está formado por los profesores María Ángeles Huete y Rafael Merinero, del Departamento de Sociología, y por las catedráticas Rocío Ruiz Benítez y Cristina López Vargas, del Departamento de Organización de Empresas y Márketing.

Con esta iniciativa, la Universidad Pablo de Olavide y la Zona Franca de Sevilla refuerzan su compromiso con el desarrollo económico, la innovación y la proyección estratégica de Sevilla como espacio de oportunidades.