El Zurich Maratón de Sevilla contará con 200 atletas de élite y 17.000 corredores, con récord de mujeres y extranjeros

Presentación del Zurich Maratón 2026 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Zurich Maratón de Sevilla 2026, que ha sido presentado este viernes y tendrá lugar este próximo domingo, 15 de febrero, contará este año con 17.000 corredores, unos 3.000 más que en la pasada edición, con un récord de participación extranjera y femenina y casi 200 atletas de élite. Además, entre las novedades de esta edición destaca un nuevo recorrido, con una salida que se traslada a la avenida de María Luisa, mientras que la meta se mantiene en el Paseo de las Delicias.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, al tiempo que ha informado de que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha asegurado que el maratón se ha convertido en el tercer motor económico de Sevilla tras Semana Santa y Feria y va a ser retransmitido por 330 canales TV y vista por más de 880 millones de hogares de todo el mundo.

De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense. Habrá 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces. El Consistorio ha destacado la incorporación femenina a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas.

Asimismo, por quinto año, el Zurich Maratón de Sevilla 2025 contará con una prueba de 5 kilómetros este sábado, 14 de febrero, a la cita de los 42.195 metros, homologada oficialmente y cuyas marcas serán validadas, al entrar también dentro del calendario internacional de World Athletics.

Cabe enmarcar que casi 200 atletas de élite competirán este domingo en Sevilla, con una destacada representación etíope en categoría masculina, donde sobresalen nombres como Asrar Hiyrden Abderehman --ganador en 2022 con 2:04:43--, Adugna Takele Bikila, Tsedat Abeje Ayana, Shura Kitata Tola, vencedor del maratón de Londres en 2018, y Andualem Belay Shiferaw.

En categoría femenina, la atención se centra en la española Fátima Ouhaddou, actual campeona de Europa, que se enfrentará a rivales como la keniana Jackline Chelal y varias fondistas etíopes y kenianas. Además, la keniana Mirriam Cherop parte como gran favorita gracias a su registro de 15:06 en pista. Por su parte, la española Marta Pérez, embarazada, participará a modo de entrenamiento y lucirá el dorsal número uno.

Cabe concluir que el Zurich Maratón de Sevilla 2026 se emitirá en 330 canales de televisión a nivel internacional, por lo que se calcula que podrá llegar hasta a 880 millones de hogares en todo el mundo.