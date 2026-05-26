Antequera muestra su potencial turístico al mercado nacional en unas jornadas profesionales - AYTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Antequera (Málaga), Ana Cebrián, ha informado de la participación de la ciudad en las jornadas profesionales organizadas por Turismo Costa del Sol los días 20 y 21 de mayo en Madrid y Barcelona respectivamente, dentro del desarrollo del Plan de Acción 2026 orientado al mercado nacional.

Estas acciones promocionales, llevadas a cabo en colaboración con el grupo turístico World2Meet, estuvieron dirigidas específicamente a agentes de viaje y profesionales relacionados con la comercialización del destino Costa del Sol en el ámbito nacional, contando también con la asistencia de responsables comerciales del citado grupo empresarial.

Las jornadas se celebraron en el Hotel VP Plaza España Design de Madrid y en el Hotel Miramar Barcelona, desarrollándose mediante un formato dinámico de networking profesional complementado con experiencias gastronómicas, presentaciones promocionales y espacios de contacto directo entre empresas y agentes turísticos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cebrián ha señalado que "la presencia de Antequera en este tipo de encuentros especializados resulta fundamental para continuar fortaleciendo nuestra posición dentro del mercado turístico nacional, especialmente en ciudades estratégicas como Madrid y Barcelona, desde donde se genera un importante volumen de visitantes hacia Andalucía y la Costa del Sol".

Además, la responsable municipal de Turismo ha valorado la colaboración con Turismo Costa del Sol y World2Meet, uno de los principales grupos de distribución turística del país con más de 160 puntos de venta integrados bajo marcas como Azulmarino, World2Fly, W2M Next o Úbico.

"Estas jornadas permiten presentar de forma directa la oferta turística de Antequera a profesionales que trabajan diariamente en la planificación y contratación de viajes, favoreciendo nuevas oportunidades de promoción y comercialización para nuestro destino", ha añadido.

En este punto, ha incidido en "la importancia de seguir mostrando la diversidad de atractivos de Antequera, combinando patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y experiencias culturales, aspectos cada vez más demandados por el turismo nacional".

Por último, ha valorado que la participación en estas acciones "contribuye a consolidar la imagen de Antequera como destino de referencia dentro del interior andaluz y de la provincia de Málaga".