La Mancomunidad de la Janda impulsa en Zahara de los Atunes (Cádiz) un modelo turístico basado en la sostenibilidad

Jornadas de Turismo de Calidad y Sostenibilidad en Zahara de los Atunes. - MANCOMUNIDAD DE LA JANDA

ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de La Janda ha celebrado este miércoles en Zahara de los Atunes (Cádiz) las primeras Jornadas de Turismo de Calidad y Sostenibilidad de la comarca, que ha reunido a representantes institucionales, empresarios y expertos del sector para analizar estrategias orientadas a un modelo turístico más sostenible y de mayor calidad.

Según ha indicado en una nota, la cita ha contado con la participación del presidente de la Mancomunidad de La Janda, Javier Rodríguez, el presidente de la Entidad Local Autónoma de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes, Alejandro Pelayo, el alcalde de Grazalema y vicepresidente de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Sierra de Cádiz, Carlos García, el CEO de Q Innovate Consultores, Adrián Macías, y el director de explotación de OCA Global, Raúl Mesa.

Por su parte, Javier Rodríguez ha destacado que estas jornadas nacen con la intención de "fortalecer la excelencia turística" de los municipios de la comarca y fomentar el diálogo entre administraciones y empresas del sector. El presidente de la Mancomunidad ha subrayado además el trabajo que se está desarrollando en proyectos relacionados con la accesibilidad, la sostenibilidad y la medición de la huella de carbono en los municipios de La Janda.

Por su parte, Agustín Conejo agradeció que Zahara de los Atunes acoja esta iniciativa y ha puesto el foco en la importancia de abordar la sostenibilidad en destinos turísticos que tienen "el turismo por bandera", calificando estas cuestiones como "imprescindibles para el buen devenir del propio turismo".

En el apartado técnico, Adrián Macías ha explicado que el sector turístico se enfrenta a una creciente demanda de destinos sostenibles, especialmente por parte del visitante internacional, y detalló diferentes modelos de certificación y calidad aplicables tanto a municipios como a empresas turísticas.

Asimismo, el alcalde de Grazalema y vicepresidente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, Carlos García, ha compartido la experiencia de la Sierra de Cádiz en el desarrollo de planes de sostenibilidad turística, defendiendo la necesidad de coordinar esfuerzos entre costa e interior para combatir la estacionalidad y consolidar un turismo más equilibrado y sostenible en la provincia.