Un proyecto de turismo de cine y naturaleza incorpora a Costa de Almería en su recorrido

Archivo - Reunión con el viajero británico Austin Vince y la periodista y escritora de viajes Lois Pryce. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha mantenido una reunión de trabajo en el Palacio Provincial con el viajero británico Austin Vince y la periodista y escritora de viajes Lois Pryce, colaboradora habitual de cabeceras internacionales como The Guardian y The Telegraph, para conocer de primera mano iniciativas vinculadas al turismo experiencial y cinematográfico.

El proyecto presentado al Servicio Provincial de Turismo se denomina 'Spaghetti Western Trail' y se basa en una ruta motera de aproximadamente 800 kilómetros que recorre la España "más desconocida, partiendo desde la provincia de Burgos, en el norte, hasta el Desierto de Tabernas, en el sur".

Según ha explicado la Diputación en una nota, el proyecto plantea recorridos adaptados a motocicletas trail, bicicleta o senderismo, y propone al visitante itinerarios 'offroad', interconectando localizaciones donde tuvieron lugar diversos rodajes del cineasta romano Sergio Leone, así como otros lugares vinculados.

Según la web del proyecto Spaghetti Western Trail, dicha ruta incluye una ruta en formato descargable, un mapa en papel, una guía completa con información, historias y curiosidades sobre las películas y los lugares. Ambos promotores están involucrados personalmente en este proyecto.

El origen de esta propuesta se remonta a la participación del destino almeriense en la feria internacional World Travel Market, donde se estableció el primer contacto con Austin Vince. A partir de ese momento, se han mantenido diversas conversaciones que han permitido avanzar en el conocimiento del proyecto y su posible encaje en la oferta turística provincial.

Durante su estancia en la provincia, realizada en temporada baja, los promotores del proyecto han recorrido distintos enclaves del territorio, donde han podido documentar paisajes y escenarios característicos, desde zonas de interior hasta espacios naturales y cinematográficos, "poniendo en valor la diversidad del destino".

La reunión ha permitido intercambiar impresiones sobre el desarrollo de esta iniciativa, así como analizar su enfoque y características. Además, la visita del viajero británico y la escritora de viajes ha servido para que Lois Pryce dé a conocer a los lectores británicos el destino turístico Costa de Almería a través de su artículo en The Guardian.