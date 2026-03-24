El Puerto (Cádiz) refuerza su posicionamiento turístico en Cataluña con su participación en la feria B-Travel

Merchandising de El Puerto de Santa María en la feria B-Travel de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha participado por primera vez en la feria B-Travel 2026, que se ha celebrado en Barcelona, con la intención de reforzar su posicionamiento turístico en el mercado catalán. Para ello se ha presentado dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, formando parte de la estrategia conjunta de promoción del destino Cádiz junto a municipios como Conil de la Frontera, Tarifa, San Fernando, Jerez de la Frontera y San Roque.

Durante los tres días de feria, del 20 al 22 de marzo, el equipo técnico ha ofrecido información directa y personalizada a los miles de asistentes, en un evento que ha superado los 25.000 visitantes y que se consolida como una plataforma clave para la promoción turística y la generación de oportunidades de negocio, ha destacado el Ayuntamiento portuense en una nota.

La concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad en El Puerto, Olga de Navas, ha señalado que esta participación se enmarca en la apuesta municipal por reforzar su posicionamiento en el mercado nacional, con especial atención al visitante catalán, uno de los segmentos "con mayor capacidad de gasto y creciente interés por destinos experienciales".

Respecto a esta cita turística, ha valorado "muy positivamente" la presencia de El Puerto, destacando que B-Travel es una feria estratégica porque "permite conectar directamente con un perfil de viajero que busca experiencias auténticas, ligadas a la cultura, la gastronomía y el entorno", valores que "definen perfectamente" a su ciudad.

Asimismo, ha subrayado "la relevancia" del mercado catalán dentro de la estrategia turística, argumentado al respecto que Cataluña es actualmente el tercer mercado emisor de turistas hacia la provincia de Cádiz. Es por eso que su presencia en esta feria responde a "una clara hoja de ruta" como es la de consolidar su posición y seguir creciendo en un segmento donde "aún existe un importante potencial de desarrollo".

De Navas ha puesto también en valor la promoción conjunta bajo la marca Cádiz, considerando que trabajar de forma coordinada con el resto de municipios permite proyectar una imagen "más sólida, diversa y competitiva". En ese conjunto, ha abundado, "El Puerto aporta una identidad propia basada en su riqueza patrimonial, su tradición gastronómica y su estrecha vinculación con el mar y el vino".

La conectividad aérea continúa siendo un factor clave en este crecimiento. Así, se ha expuesto que la ruta directa entre Jerez de la Frontera y Barcelona, operada por Vueling, contará en los próximos seis meses con 284 vuelos programados y más de 51.000 plazas disponibles, facilitando la llegada de visitantes y reforzando el posicionamiento del destino en el mercado catalán.

La concejala portuense ha incidido en el modelo turístico por el que apuesta la ciudad, basado en la sostenibilidad, la calidad, centrado en las experiencias y alineado con las nuevas demandas del viajero, donde "la autenticidad y el respeto al entorno son elementos fundamentales", como ha afirmado.

B-Travel reúne a agencias de viajes, operadores turísticos, compañías de transporte, alojamientos y empresas del sector, generando un espacio para la promoción directa al público final y para el establecimiento de sinergias profesionales.

La participación en esta feria refuerza la estrategia de promoción turística de El Puerto de Santa María en mercados prioritarios, consolidando su proyección como destino de referencia a nivel nacional con una importante oferta de planes durante todo el año.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha indicado que avanza para convertirse en un enclave estratégico dentro de la provincia de Cádiz, apostando por la diversificación de mercados, la calidad de la oferta y la generación de experiencias únicas que conectan con el viajero actual.