El sector hotelero de Huelva prevé alcanzar una ocupación del 67,1% durante el puente de mayo

Archivo - Habitación de un hotel de la provincia de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Huelva prevé alcanzar una ocupación del 67,18% durante el puente de mayo lo que supone un escenario de actividad turística "muy similar a la de años anteriores" en la provincia, con unas pernoctaciones que "podrían alcanzar cifras muy cercanas o incluso superiores a las 60.000".

Así lo ha indicado en una nota la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH), según la estimación ponderada realizada a partir del comportamiento reciente de la demanda en periodos festivos comparables, "ajustada proporcionalmente a la duración efectiva del puente y a la evolución actual de las reservas".

Al respecto, explica que los datos disponibles sitúan la ocupación media prevista en el segmento hotelero en torno al 67,18% durante los tres días principales del periodo festivo.

Se trata de un nivel de ocupación "que responde al patrón habitual" de este puente dentro del calendario turístico primaveral, caracterizado por "una elevada dependencia del turismo de proximidad --sobre todo en periodos de tres noches-- y por el peso, nuevamente significativo, de las reservas de última hora" en la configuración del resultado final, "conforme evolucionen las previsiones meteorológicas, tal y como sucedió en Semana Santa".

La APHH señala que el segmento hotelero y de apartamentos turísticos continuará concentrando la mayor parte de la actividad turística provincial, especialmente en los destinos del litoral, donde la evolución de la demanda "suele intensificarse en los días inmediatamente anteriores al inicio del puente".

En este contexto, el sector mantiene "expectativas moderadamente favorables" ante la posibilidad de que "una mejora en las previsiones meteorológicas contribuya a activar reservas adicionales de última hora", circunstancia que "podría permitir corregir o incluso mejorar la desviación estimada actualmente, aproximando los niveles finales de ocupación a los registrados en referencias recientes comparables para este mismo periodo".

Ante esta situación, el sector explica que "resulta necesario mantener una valoración prudente" de las previsiones actuales "a la espera de la evolución de la demanda en los próximos días".