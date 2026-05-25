Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en Polonia para favorecer las oportunidades comerciales

Turismo Costa del Sol ha celebrado sus jornadas Costa del Sol en Polonia, desarrolladas en las ciudades de Cracovia y Varsovia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha celebrado sus jornadas Costa del Sol en Polonia, desarrolladas en las ciudades de Cracovia y Varsovia, como parte de su estrategia de promoción internacional en mercados europeos de interés para la provincia de Málaga. Las acciones ha permitido reforzar el posicionamiento del destino en el mercado polaco y favorecer nuevas oportunidades de colaboración comercial.

Las jornadas contaron con la participación de 17 empresas y ayuntamientos de la provincia, que tuvieron la oportunidad de presentar su oferta turística a profesionales especializados del mercado polaco. En total, más de 80 turoperadores y agentes de viajes asistieron a las acciones organizadas en ambas ciudades, participando en distintas actividades profesionales y encuentros de networking.

El programa desarrollado incluyó workshops profesionales orientados al contacto directo entre empresas de la Costa del Sol y agentes de viajes locales. Asimismo, las jornadas incorporaron distintas experiencias gastronómicas, entre ellas catas de aceite, vino y bombones, además de entrega de premios y actuaciones de música española.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado que "las jornadas Costa del Sol en Polonia permitieron fortalecer la relación directa con agentes de viajes y turoperadores de un mercado que continúa mostrando interés por el destino".

Asimismo, ha señalado que "la participación conjunta de empresas y ayuntamientos facilitó trasladar una visión global y diversa de la oferta turística de la provincia".

Las acciones desarrolladas en Cracovia y Varsovia permitieron además mostrar distintos segmentos turísticos presentes en la Costa del Sol, incluyendo propuestas vinculadas a cultura, gastronomía, interior, golf, lujo y turismo experiencial. El formato combinado de workshop y networking favoreció un contacto más cercano entre profesionales y facilitó la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Díaz ha subrayado además que "las experiencias gastronómicas y culturales complementaron el trabajo comercial realizado durante los workshops y contribuyeron a reforzar la imagen del destino". También añadió que "el interés mostrado por los asistentes confirmó el potencial del mercado polaco para la Costa del Sol".

Las jornadas registraron una elevada participación y una buena acogida por parte de los profesionales asistentes en ambas ciudades. Los encuentros permitieron consolidar relaciones con intermediarios turísticos y reforzar el conocimiento de la oferta de la provincia dentro de un mercado europeo con creciente interés por destinos vinculados a experiencias culturales, gastronómicas y vacacionales.

Estas acciones formaron parte del calendario de jornadas profesionales que Turismo Costa del Sol desarrolla durante todo el año en distintos mercados estratégicos para la provincia de Málaga. A través de este tipo de iniciativas, la entidad busca reforzar la comercialización internacional del destino y favorecer la generación de negocio para el tejido empresarial turístico malagueño.