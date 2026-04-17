El CAU respalda el reparto de más de 15 millones para la UNIA del modelo de financiación en 2026

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en el XVII Congreso Nacional de Investigación Enológica. Imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) dispondrá de 15,19 millones de euros del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros.

Según ha informado la Junta en una nota, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada este viernes en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

En esta reunión, se ha informado "favorablemente" la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero "equilibrado y sostenible".

Asimismo, la propuesta planteada para la UNIA y para el resto de instituciones ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores. Ésta incluye los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal.

Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Para la Internacional, de los 15,19 millones de euros que se reparten, 14,43 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 760.000 euros se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

COMISIÓN TÉCNICA

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario.

Con esta medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el Ptgas: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.