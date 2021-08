El crítico gastronómico Pablo Amate dice que los medios "no están preparados" para informar del aceite de oliva

BAEZA (JAÉN), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista y reconocido crítico gastronómico Pablo Amate ha asegurado este martes en Baeza (Jaén) que los medios de comunicación "no están preparados" para informar sobre el aceite de oliva, especialmente sobre el virgen extra.

Amate ha participado como ponente en el curso 'Aceite de oliva virgen extra. Salud, marketing y maridaje' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) está celebrando esta semana en su sede jienense Antonio Machado de Baeza.

En una entrevista para Europa Press, el crítico, que es titulado en Nutrición, Gastronomía y Enología por la Universidad de Granada (UGR) y ha sido reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía 'Mejor labor Periodística' y el Premio Nacional del Ministerio de Agricultura a 'Mejor labor periodística continuada', ha sostenido que "no todos los aceites son iguales, como ocurre con los vinos".

En este contexto, el experto ha subrayado que "hay que enseñar que cada aceituna tiene unas propiedades", para lo que se necesita "el perfeccionamiento de los medios de comunicación". Según Amate, estos deben hacer frente al "desconocimiento" y aclarar que "como con los vinos o los jamones, no todos los aceites son iguales".

Asimismo, el ponente ha criticado que el consumidor siempre haya comprado "el aceite con la botella más atractiva" o el "de mejor precio". "El propio Mercadona confunde al consumidor", ha añadido, puesto que un mayor precio, según el periodista, es señal de una mayor calidad. No obstante, una Denominación de Origen "no siempre significa garantía".

El experto ha relacionado este desconocimiento alrededor del aceite de oliva virgen extra con la "falta de preocupación" en su correcta comercialización. Algo que, según Amate, no sucede en Italia, donde existe una fuerte concienciación en torno a cuestiones de marketing como el embotellado. No obstante, aquí "vendemos aceite muy bueno envasado en una botella de plástico de lejía", ha criticado.

Amate es presidente de la Academia Internacional Oleícola-Gastronómica y miembro de la Real Academia de Gastronomía Española, además de haber sido jurado internacional alrededor del mundo y ponente de aove (aceite de oliva virgen extra) en Japón o Estados Unidos, entre otros países. Respecto a la comercialización internacional de este producto, el periodista ha destacado la falta de seguimiento y continuidad en los proyectos.

Por otra parte, sobre las consecuencias de la pandemia en el sector del aceite, el ponente ha admitido que "el problema se ha agravado" en lo que al desconocimiento y la calidad del aceite respecta. "La hostelería está comprando barato y de calidad ínfima", ha advertido, por lo que conviene comenzar a "copiar" en este sector el mismo proceso que hizo que el cliente entendiese por qué "un crianza es más caro que un cosecha".

Finalmente, sobre el auge de plataformas gratuitas de reseñas de usuarios como TripAdvisor, el crítico gastronómico no ha dudado en cuestionar su "fiabilidad". Amate ha considerado que "no es fiable" el comentario de una persona "de la que se desconoce si es especialista". Además, ha afirmado que estas plataformas presentan "datos manipulados" y "casi siempre son publicidad no certera".