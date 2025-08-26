Los espectáculos 'Selva' y 'Pies de gallina' protagonizan este miércoles la oferta de UNIAdanzaBaeza

Archivo - Casco histórico de Baeza, con el Palacio de Jabalquinto a la izquierda. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, continúa este miércoles con oferta cultural de UNIAdanzaBaeza con los espectáculos 'Pies de gallina' y 'Selva'.

Con la coordinación de Eléctrica Cultura, Están previstos a las 21,30 horas en el patio del Antiguo Cuartel de Sementales. Las invitaciones para acceder a ellos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia, según ha informado este martes la UNIA.

'Pies de gallina', de la compañía Ana F. Melero & Luna Sánchez, es la exploración del vínculo entre dos mujeres, donde el equilibrio entre sostener y dejarse sostener se convierte en el núcleo de la experiencia.

Una obra de danza contemporánea inspirada en las expresiones tener la piel de gallina y andar con pies de plomo, que investiga la delicada frontera entre lo sensitivo y lo racional, tejiendo una relación de apoyo y vulnerabilidad entre estos dos cuerpos.

Ana F. Melero y Luna Sánchez se unen para trabajar juntas por primera vez en este proyecto, que es beneficiario de la Ayuda Injuve a la Creación Joven 2023 del Ministerio de Juventud e Infancia. A su vez tiene el apoyo de Danza a Escena 2025, L'Estruch Fábrica de Creación, Centro Huarte Pamplona, Aarón Vivancos Talent Center, Teatro Albert Camus (Ayuntamiento de Sant Lluís) y La Cavatina. Ha recibido el premio a mejor espectáculo de calle/espacio no convencional en los Premios PAD 2024.

Ana y Luna se conocieron hace años en el Centro Andaluz de Danza y actualmente desarrollan sus proyectos personales con Colectivo Banquet y La Basal, girando piezas como Rojo Rojo Verde, SEU AQUÍ, Latente, Quiral o MudarseInstalarse.

Ambas compaginan sus creaciones con el trabajo de intérprete. Ana F. Melero trabaja con Hani Dance,Sol Picó e Isabel Vázquez y Luna Sánchez con Guillermo Weickert, Jesús Rubio Gamo y María Cabeza de Vaca, entre otros.

JUEGO DE LAS RELACIONES

Por su parte, 'Selva', de la compañía Daniel Abreu, se inspira en el juego de las relaciones para crear un paisaje de movimiento muy visual. Se presenta con personajes danzantes que se entrelazan y observan desde la exigencia de ser algo o alguien a cada momento. Tres intérpretes que cruzan extremidades y torsos por el placer de bailar y por la obviedad de las diferencias, de las de uno mismo frente a los otros.

La línea de la compañía va ligada a la carrera de Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, como creador e intérprete. Fundada en el año 2004, desarrolla una labor tanto a nivel de producción artística como de docencia.

La labor creativa de la compañía se extiende a más de sesenta producciones tanto para espacios no convencionales como para escena. Los trabajos se van definiendo en mantener viva la capacidad de sorprenderse del espectador usando las herramientas físicas del intérprete, las distintas traducciones de la imagen escénica y la poética de lo cotidiano.

La compañía trabaja por producciones con equipos con un fuerte vocabulario físico e inquietud de búsqueda en la comunicación del cuerpo integral. 'Selva' cuenta con la interpretación de Dácil González, también Premio Nacional de Danza.