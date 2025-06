El flamenco, la música y el humor inundan las noches de La Rábida en sus Cursos de Verano

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido la presentación de la programación de Cultura Abierta, que se desarrollará, en la mencionada sede, las noches de los lunes, martes, miércoles y jueves, durante las tres semanas de los Cursos de Verano.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la directora de la Sede de La Rábida, María de la O Barroso; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y la concejala de Nuevas Tecnologías, Digitalización, Industria y Ayudas a Estudiantes, María del Carmen García de los Santos, han informado sobre el programa cultural que ofrece la UNIA gracias al patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

En este sentido, Barroso ha destacado que Cultura Abierta "trata de traer lo mejor del panorama nacional para ofrecer una programación ecléctica". "Este año nos hemos centrado en la música, abarcando diferentes géneros, desde el flamenco, al 'techno' pasando por el jazz", ha comentado.

De este modo, la alcaldesa de Palos ha agradecido "volver a acompañar a la UNIA, en la Sede de La Rábida, en su programación cultural de los Cursos de Verano y en estos mismos". "Podemos decir orgullosos que Palos de la Frontera cuenta con una Universidad Internacional como es la UNIA, que siempre está abierta al conocimiento y con la que colaboramos asiduamente con su programa cultural, los Cursos de Verano y muchas más acciones", ha manifestado.

En este sentido, el programa arranca el lunes, 7 de julio, con el espectáculo flamenco de la compañía de María Moreno, como viene siendo habitual en La Rábida. El siguiente turno será para 'Peón Coronado', de Gero Domínguez, un proyecto recientemente estrenado en Málaga y que fue beneficiario de una residencia artística en la Rábida en noviembre del año pasado.

El lunes, 21 de julio, tendrá lugar un concierto de jazz y música brasileña con Marta Santamaría Quintet, según ha comentado la directora de la sede rabideña, que ha añadido que "el jazz, otra de las apuestas más firmes de la UNIA y que cuenta con un gran apoyo de público, estará representado por Iván Melon Trío, uno de los músicos más influyentes de su generación y ganador de un Latin Grammy, y por Los saxos del Averno, un concierto muy original y de referencia internacional".

"Los martes contaremos con la visita guiada a la ría y la visualización de las estrellas y el miércoles, 9 de julio, un monólogo a cargo de Rafa Maza pondrá la nota de humor", ha detallado.

Por último, al igual que el año pasado, sigue la colaboración con el Festival Monkey Week, programando los jueves conciertos de música urbana dirigido a un público más joven. Ghoulyaboy, conocido por su álbum Dreamcore, una confluencia de indie rock y post punk, y Ángeles Toledano, que fusiona flamenco y techno.

Por su parte, la alcaldesa de Palos ha animado tanto a los "palermos y palermas, como a los ciudadanos en general, a disfrutar de los Cursos de Verano de La Rábida y su programa cultural", y ha hecho hincapié en el curso 'El vuelo del Plus Ultra a cien años vista', que se desarrollará del 8 al 11 de julio y que está patrocinado por el Consistorio palermo.

"El centenario del histórico vuelo del Plus Ultra es un hito de enorme significación, no solo para la aviación española, sino para la historia aeronáutica mundial", ha apuntado Romero. Hace un siglo, el 22 de enero de 1926, el hidroavión Plus Ultra, comandado por Ramón Franco, despegó desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con destino a Buenos Aires, cubriendo por primera vez un vuelo trasatlántico entre Europa y América del Sur en un solo aparato.

En este sentido, Romero ha expuesto que este curso "se suma a la conmemoración de la proeza, invitando a los participantes a conocer los detalles más interesantes del vuelo, desde su origen a las motivaciones que lo forjaron, pasando por los protagonistas, los avances técnicos, los antecedentes y la repercusión mediática y social en su época".

Entre los ponentes del mismo se encuentran personalidades como su director Manuel Andrés García; Jorge Clavero Mañueco, general retirado del Ejército del Aire; Carlos Rivero, coronel del Ejército del Aire, así como Adolfo Roldán Villén y Jaime de Montoto y de Simón, ambos también del Ejército del Aire; Ascensión Martínez Riaza, de la Universidad Complutense de Madrid; Pilar Cagiao, de la de Santiago de Compostela, o Rosario Márquez Macías y María Nieves Verdugo, de la Universidad de Huelva, entre otros.

Por otro lado, la concejal de Nuevas Tecnologías, Digitalización, Industria y Ayudas a Estudiantes en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha animado a los ciudadanos de Palos a que se matriculen en este curso "tan significativo para la historia del pueblo"; y ha añadido que "cabe recordar que cualquier persona empadronada podrá disfrutar de los Cursos de Verano con la matriculación gratuita, gracias al convenio suscrito entre la UNIA y el Ayuntamiento".