De posidonias a gaviotas: el alumnado del curso de biodiversidad de UNIA en Málaga conoce in situ la riqueza del litoral

El alumnado del curso de 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral' conoce in situ la riqueza del litoral. - UNIA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha celebrado esta semana el curso 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', que busca conectar la base teórica con la realidad de los ecosistemas marinos y que ha permitido al alumnado conocer la riqueza del litoral malagueño, identificar, por ejemplo, tipos distintos de gaviotas y conocer especies subacuáticas como las posidonias.

La catedrática del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga (UMA) y doctora en Biología, María Altamirano, una de las ponentes de este curso, ha explicado que ya el título de la formación "refleja mucho el carácter que tiene: es enseñar la parte de teoría primero y luego dar sentido a toda esa teoría con su aplicación práctica de campo".

"Lo que queremos es enseñar a los alumnos qué elementos importantes hay en la biodiversidad y que luego ellos tengan la oportunidad de descubrirlo en sus ambientes naturales", ha expresado en declaraciones a Europa Press la investigadora, quien ha señalado que el programa académico trasciende el aula mediante dos salidas prácticas.

La primera es exclusiva para la observación de aves y se ha desarrollado en el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, en Málaga capital, donde el alumnado ha realizado un itinerario circular por todo el área natural, parando en diferentes observatorios, para conocer, sobre todo, la avifauna marina propia de estos ambientes acuáticos.

Altamirano ha señalado que en este paraje se pueden llegar a observar "más de un centenar de especies diferentes de aves" y ha destacado que al alumnado se le ha enseñado "a distinguir, por ejemplo, los distintos tipo de gaviotas, porque no todas las que vuelan encima de nosotros son las mismas", y han podido ver aves como cigüeñuelas.

La segunda salida de campo fue para meterse dentro del agua en la zona de Calahonda en Mijas (Málaga). Preparados con todo lo necesario, neoprenos, gafas, tubos de buceo, y con la colaboración del Aula del Mar de la Universidad de Granada, los participantes del curso, guiados por los especialistas, han bajado a las profundidades del mediterráneo para ver su biodiversidad.

Desde las praderas de posidonia oceánica, hasta la diversidad de algas nativas, pasando por la fauna de invertebrados propia de la zona; "la idea era ver todo lo que nos habían enseñado en el aula y así fue", ha asegurado Altamirano, quien ha explicado que ya en tierra observaron parte del material bajo las lupas.

Este curso, dirigido por el profesor de Universidad de Málaga Antonio Román Muñoz, ha pretendido ser una introducción general teórico-práctica a la diversidad marina del litoral de Andalucía, para todos aquellos que la necesiten en su contexto profesional o con fines de educación o concienciación ambiental.

Para ello, se ha buscado dar a conocer la diversidad biológica del medio marino andaluz mediante la impartición de contenidos teóricos, que se complementarán con otros de índole práctico, uno de los aspectos que más ha valorado el alumnado, que este año ha procedido de distintos puntos de Andalucía y no solo de Málaga, y que se ha llevado "una visión integradora" y "muy práctica".