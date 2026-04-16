La Sede Tecnológica de Málaga celebra la primera sesión de la actividad de divulgación científica El libro poliédrico - UNIA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) retoma en la Sede Tecnológica de Málaga las actividades correspondientes a 'El libro poliédrico', dentro del programa de Divulgación científica, dirigido por Victoria de Andrés, profesora Titular del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA).

Esta primera sesión de la actividad de 'El libro poliédrico' se dedicará al análisis en la mesa de lectores sobre 'El Origen de las Especies', de Charles Darwin, que contará con las intervenciones de Paul Palmqvist, catedrático de Paleontología de la UMA; Antonio Diéguez, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UMA, e Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMA y ministro ordenado en el sacerdocio católico.

Como moderadora estará la directora del programa, Victoria de Andrés, y se celebra este viernes, 17 de abril, a las 18.00 horas, en la Sede Tecnológica del Puerto de Málaga.

Las dos siguientes sesiones se han programado para los meses de mayo y junio. Así, el 8 de mayo será el turno para el debate sobre 'El extraño caso del doctor Jekyll y Mr Hyde', de Robert Louis Stevenson; y el 5 de junio, se cerrará la actividad con 'Un mundo feliz', de Aldous Huxley.

El programa de Divulgación científica de la UNIA cumple su tercera edición e incluye las actividades de 'La ciencia en perspectiva' y 'El libro poliédrico', con un total de seis sesiones, tres por actividad.

Su finalidad es aportar información relevante sobre temas científicos de interés para un público amplio; generar debates dinámicos y ágiles; promover la interacción del público; plantear el debate transversalmente recurriendo a un enfoque multidisciplinar y contribuir a difundir la idea de que los debates sobre aspectos científicos son una forma divertida de expandir conocimiento, ganar responsabilidad y evitar ser manipulables.

Para ello, cuenta con la participación de personalidades de reconocido prestigio académico y/o profesional, pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, que debaten sobre un tema de actualidad desde las particulares ópticas que aportan sus respectivas especialidades. El programa de Divulgación científica se incluye en las actividades de I+D+i del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA.