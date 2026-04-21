Sede Tecnológica de Málaga de UNIA realiza unas jornadas de la elaboración de objetos de aprendizaje con IA generativa. - UNIA

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra las jornadas sobre la elaboración y diseño de objetos de aprendizaje con Inteligencia Artificial generativa, organizadas por el vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de la UNIA, Julio Ruiz.

Estas jornadas se realizan este martes y miércoles, 21 y 22 de abril, y tienen como objetivo formar a los participantes, en torno a 90, en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) para la creación de materiales didácticos multimedia, interactivos y adaptativos, han informado en una nota.

También buscan fomentar el espíritu crítico y ético en el uso de algoritmos para evitar sesgos y garantizar la privacidad y promover la cultura del Conocimiento Abierto, facilitando que los objetos de aprendizaje generados puedan ser compartidos como Recursos Educativos Abiertos (REA).

El vicerrector de la UNIA explica que "durante estas dos jornadas vamos a enseñar el uso de herramientas para diseñar objetos de aprendizaje, desde estrategias hasta pequeñas píldoras formativas para que los docentes y futuros docentes sean capaces de elaborar materiales con la ventaja que la IA les ofrece".

Además, ha destacado que ese uso debe hacerse de "una manera crítica y ética", y que los participantes "sean capaces de darle el prompt adecuado para que lo que les devuelva la IA de cada una de las herramientas sea lo más cercano a lo que ellos quieren elaborar".

Para ello cuenta con la intervención de especialistas en la materia como Enrique Sánchez, profesor titular en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga (UMA) e investigador en el grupo de investigación Innoeduca; y Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia de Educación Secundaria y máster en Tecnología educativa y competencias digitales y formadora de Canva.

También estará Miguel Ujeda, experto en formación y desarrollo de actividades educativas y empresariales dinamizadas con tecnología colaborativa en entornos de innovación, formación y mejora de personas y equipos, de Google.

Con estas jornadas, la UNIA trata también de "poner en valor su actividad de innovación y contribuir a la difusión de perspectivas innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de posgrados en la Internacional de Andalucía y compartir resultados de proyectos de innovación impulsados por el profesorado con el apoyo de la universidad".

Han explicado que en el contexto actual de transformación digital acelerada, la irrupción de la IAGen "ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad estructural en la Educación Superior". Siguiendo el modelo de la UNIA en su estrategia de innovación docente, estas jornadas surgen como respuesta a la urgencia de dotar al profesorado de competencias digitales avanzadas.

La oportunidad radica en liderar el cambio hacia el modelo eliA (enseñanza virtual), permitiendo que el docente deje de ser un mero transmisor para convertirse en un arquitecto de experiencias de aprendizaje enriquecidas por la tecnología, han concluido en el comunicado.