La transformación digital o la sostenibilidad marcan "el programa más social" de los Cursos de Verano de la UNIA

El rector de la UNIA, José Ignacio García, y la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, durante la presentación de los Cursos de Verano. - LUCÍA SALGUERO-EUROPA PRESS

María Dueñas, Luz Gabás o Jorge Riechman, entre los ponentes

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía ha presentado este miércoles su oferta de Cursos de Verano, con 40 propuestas, que, según ha descrito el rector, José Ignacio García, tiene "marcado acento" en la transformación digital, la sostenibilidad, la cultura y el desarrollo territorial andaluz, además de que es "el programa más social de la UNIA".

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, el rector ha destacado que los Cursos de Verano "vuelven a ofrecer a la sociedad una oportunidad para aprender, para compartir y para conectar con otras personas de tu área de interés".

De este modo, la programación se compone de 20 cursos y 20 encuentros de verano, que tendrán lugar en las sedes de Málaga --22 de junio al 9 de julio--, La Rábida (Huelva) --del 7 al 23 de julio-- y Baeza (Jaén) --del 18 de agosto al 4 de septiembre--. A ellas se sumará, por segundo año, la ciudad de Jerez (Cádiz), que desarrollará su formación estival en el mes de septiembre.

La inteligencia artificial será protagonista los Cursos de Verano, a través de su aplicación en sectores como la educación, la minería, la agroindustria, la salud o la logística. A ellos se sumarán otras propuestas en transición energética, en poesía y flamenco, cine, fotografía, historia, jazz, economía social, Puertos o el rol de Andalucía en el contexto europeo.

Así, García ha mencionado también la "calidad" de los ponentes, un plantel entre los que ha destacado a participantes como "el exministro Manuel Pimentel; las escritoras María Dueñas y Luz Gabás; los poetas Luis García Montero y Jorge Riechmann; la cantaora Carmen Linares y la cantante Soleá Morente; el jefe de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, Andrés Úbeda; la presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz; la directora de cine y guionista Avelina Prat; o la pianista cubana Leyanís Valdés".

CURSOS EN LA RÁBIDA

Los Cursos de Verano celebrarán en la Sede de La Rábida su 83 edición, con 15 propuestas que, en palabras de su directora, María de la O Barroso, "vuelven a tocar temas muy conectados con la realidad de la provincia de Huelva, pero que permiten asomarse a cuestiones de máxima actualidad a escala internacional".

De este modo, la minería inteligente, el Hidrógeno Verde o la digitalización de los Puertos son tres de las temáticas que centrarán los cursos estivales durante la primera semana, del 7 al 10 de julio. A ellas se sumarán esos días la Atlántida, con una mirada hacia el mundo megalítico, y la gobernanza de las cooperativas. La segunda semana arrancará el 13 de julio con el tradicional curso de 'Historia y Novela Histórica', además de la propuesta '40 años de Andalucía en Europa'. Continuarán los vinos y vinagres del Condado, las historias de Doñana y su entorno y las sinergias entre medicina y odontología.

Los cursos finalizarán en la semana del 20 de julio, donde se tocarán temáticas como las energías renovables, la jurisprudencia contractual, la poesía de la contracultura y las academias de Bellas Artes. De manera virtual, desde La Rábida se ofrecerá un taller de herramientas gratuitas de Google para el uso de la IA en educación, la empresa y las finanzas.

BECAS UNIA-FUNDACIÓN UNICAJA

La UNIA cuenta de nuevo con el apoyo de Fundación Unicaja para su programa de becas. Las personas interesadas en acceder a alguna de las ayudas podrán hacerlo en https://www.unia.es/becas.CV . Las modalidades son tres, no siendo excluyentes entre sí: de matrícula, de alojamiento --con exenciones para las residencias de La Rábida y Baeza o una ayuda de 30 euros/día de presencialidad en Málaga-- y de manutención --con exención de tasas en el comedor de La Rábida o ayuda de 30 euros/día de presencialidad en las otras sedes--. Las becas de alojamiento y manutención tienen como requisito básico residir a más de 50 kilómetros de la sede donde tenga lugar el curso.

Para matricularse en estos cursos o encuentros el alumnado debe formalizar su inscripción a través www.unia.es/automatricula , mediante el registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do .

El importe de la matrícula es de 80 euros para los cursos, 60 euros para los encuentros de 20 horas y 45 euros para los encuentros de 15 horas. Estos precios incluyen la cantidad de ocho euros, en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. El plazo de matrícula concluirá en los cinco días naturales anteriores a que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.