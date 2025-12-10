La UNIA abre la convocatoria para la presentación de propuestas académicas para los Cursos de Verano 2026

Archivo - Imagen de archivo de la sede de la UNIA en Baeza. - UNIA - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha abierto la convocatoria pública para la presentación de propuestas académicas para la edición de 2026 de los Cursos de Verano. Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 6 de febrero de 2026, a través de la plataforma https://ganexoi.unia.es. Además, la UNIA ha creado una guía específica donde consultar cómo elaborar y presentar las propuestas de Cursos de Verano.

Así lo ha anunciado la UNIA en una nota, donde ha detallado que las personas interesadas no podrán presentar más de dos propuestas por una misma persona ni organizar más de una actividad dentro de la programación. Además, las propuestas pueden ser de dos tipos, cursos o encuentros. Los cursos se desarrollan durante cuatro días, con una duración de 25 horas lectivas, a las que hay que añadir una hora más para la evaluación del alumnado. Cada curso contará como máximo con diez docentes, incluyendo a la persona o personas responsables de su dirección.

Por su parte, los encuentros son, a su vez, de dos tipos: de tres días, con una duración de 20 horas lectivas y una hora para la evaluación, y con un máximo de ocho docentes; o de dos días, con una duración de quince horas lectivas y una hora para la evaluación, y con un máximo de seis docentes.

Asimismo, la Internacional de Andalucía ha apuntado que quiere fomentar este año la presentación de propuestas que mejoren el nivel de formación y el intercambio académico de estudiantes de máster y doctorado de universidades andaluzas con el profesorado de referencia en los distintos ámbitos del conocimiento.

Una vez finalizado el plazo de admisión de propuestas la Comisión de Extensión Universitaria de la UNIA será la encargada, antes del 15 de marzo de 2025, de la valoración de las propuestas de acuerdo a criterios como la calidad, relevancia, actualidad e interés social de la temática, así como expectativas de impacto del curso; el currículum académico y/o profesional de la dirección del curso y del profesorado participante; los recursos financieros y materiales aportados por entidades públicas o privadas para el desarrollo de la actividad; las adecuación a las líneas estratégicas de la UNIA y la participación de Universidades Públicas de Andalucía.

Uno de los requisitos fundamentales para la Internacional de Andalucía es que la propuesta contemple la colaboración con instituciones públicas o privadas para su financiación o apoyo institucional. Los Cursos de Verano se impartirán en las Sedes Tecnológica, La Rábida y Antonio Machado de la UNIA, entre los meses de junio a septiembre de 2026.