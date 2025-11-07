La UNIA celebra en La Rábida (Huelva) una formación en hidrógeno verde de la empresa auxiliar de España y Portugal

Participantes en la primera microcredencial sobre Fundamentos de Tecnología de Hidrógeno de la UNIA. - UNIA

La sede de La Rábida (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido la primera microcredencial sobre Fundamentos de Tecnología de Hidrógeno, actividad formativa del Proyecto Greener, una iniciativa dirigida a la industria auxiliar de Andalucía, Algarve y Alentejo, con la que muestra su "apoyo" a la formación en hidrógeno verde del personal técnico de empresas del sector de las energías renovables de España y Portugal, para que "impulsen la transición hacia la energía verde y la descarbonización de la economía".

Según ha indicado en una nota, el programa de formación y capacitación a las empresas del sector auxiliar --formação e treino abrangente para empresas do setor auxiliar-- ha comenzado en la UNIA y tendrá continuidad en el parque científico portugués Sines Tecnopolo y en los campus de las universidades de Huelva (UHU) y el Algarve (UdAl).

En esta microcredencial se ofrece una visión integral de las tecnologías de producción sostenible, los sistemas de almacenamiento y distribución, y sus aplicaciones en generación de calor, movilidad y pilas de combustible; fortaleciendo la conexión entre conocimiento teórico y práctica profesional.

El curso, que tiene como objetivo formar especialistas en distintos ámbitos industriales y energéticos, representa una oportunidad estratégica de empleabilidad y desarrollo profesional para el alumnado, ya que "el hidrógeno verde es, actualmente, uno de los sectores con mayor proyección", subraya la UNIA.

PROYECTO GREENER

La UNIA forma parte del consorcio creado para promover este proyecto, junto al Ayuntamiento de Huelva, Sines Tecnopolo, Escuela Andaluza de Economía Social, UHU y UdAl; que está financiado por el Programa Interreg de la Unión Europea, con un presupuesto de 740.221,62 euros.

Su objetivo es generar en el territorio un ecosistema productivo y generador de oportunidades de empleo para la población local del ámbito transfronterizo del sur de la península ibérica, con el apoyo de los puertos marítimos de Huelva y Sines.