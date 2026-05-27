UNIA clausura en Huelva un curso de formación para especialistas en plantas de biocombustibles avanzados

Clausura del Certificado de Estudios Universitarios en Operaciones en planta de procesado de aceite 2G y producción de HVO-Bio Jet en la sede de La Rábida de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha clausurado el Certificado de Estudios Universitarios en Operaciones en planta de procesado de aceite 2G y producción de HVO-Bio Jet. Una formación especializada impulsada desde la sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva) celebrada entre enero y mayo, y que ha estado orientada a la capacitación técnica en el ámbito de los biocombustibles avanzados.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con este título, la UNIA busca responder a la "demanda urgente" del mercado de profesionales capacitados en la cadena de valor completa de los biocombustibles avanzados, un sector con un crecimiento anual proyectado superior al 8% y un valor de mercado que se estima supere los 36.000 millones de dólares para 2032.

Para ello, la iniciativa ha contado con la colaboración de empresas del sector, donde destacan Moeve, CBSR (Cepsa Bioenergía San Roque) o Bio-Oils Huelva. La formación ha abordado contenidos relacionados con la operación integral de plantas de procesado de aceites de segunda generación y producción de HVO- Bio Jet, combustibles esenciales para reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 sin modificar la infraestructura existente.

Para ello, se han abordado aspectos como la seguridad industrial, automatización y control de procesos, logística y almacenamiento, puesta en marcha de unidades, optimización de parámetros de operación y tratamiento de efluentes industriales.

El itinerario formativo se ha desarrollado mediante sesiones teórico-prácticas, análisis de documentación técnica real, prácticas en instalaciones industriales y simulaciones en sistemas DCS/SCADA, con el objetivo de reproducir entornos reales de operación y respuesta ante incidencias.

Además de la formación común, el programa ha incorporado áreas específicas centradas en el refinado de aceites 2G, la producción de HVO-BioJet y la depuración de aguas industriales, reforzando la especialización técnica del alumnado en procesos vinculados a la transición energética y a la producción de combustibles sostenibles.

El Certificado de Estudios Universitarios en Operaciones en planta de procesado de aceite 2G y producción de HVO-Bio Jet se enmarca en la oferta de formación continua de la Universidad Internacional de Andalucía, con uno de sus focos estratégicos como es la transición energética y las vías de descarbonización de la industria.