La UNIA y el IAAP renuevan la colaboración conjunta para formar a personal de la administración pública andaluza

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), José Loaiza. - UNIA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), José Loaiza, han renovado la colaboración conjunta con la firma de un convenio marco para continuar con la organización de nuevas ediciones de másteres de formación permanente para personal de la administración pública, cuyo objetivo final es la mejora de la gestión de los servicios públicos prestados por la administración autonómica andaluza.

El referido convenio expone que "un principio esencial para la gestión eficaz y eficiente de las Administraciones Públicas es la formación del personal cuyos servicios sostienen la acción pública en todos los sectores administrativos". En este sentido, como detalla la UNIA en una nota de prensa, los responsables de ambas instituciones coinciden en que "la formación constituye un instrumento de motivación y compromiso, de progreso personal y profesional".

La duración del presente convenio es de cuatro años y con el mismo se actualiza la colaboración en materia de formación e investigación que data de 2017 y se prorrogó en 2021.

El acuerdo entre la UNIA y el IAAP ha constituido "un instrumento de colaboración regular y fructífero entre las partes", según recoge el convenio, y ha dado lugar al desarrollo de diversos convenios específicos para el desarrollo de másteres en contabilidad y control financiero; auditoría operativa, supervisión continua, contabilidad y control de subvenciones y contratos, y en formación permanente en liderazgo y dirección pública.

Concretamente, la segunda edición del Máster de Formación Permanente en Liderazgo y Dirección Pública, dirigido al personal directivo y pre directivo de la Junta de Andalucía, se impartirá desde finales de septiembre hasta julio de 2026.