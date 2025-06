La UNIA impulsa el conocimiento y la conservación del mar andaluz

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), desde su Sede Tecnológica en Málaga, ha vuelto a apostar por la divulgación y la conciencia ambiental con la segunda edición del encuentro 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', en la programación de los Cursos de Verano.

Este programa, dirigido por la profesora María Altamirano, directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y directora de Secretariado de la Sede Tecnológica, se ha consolidado como "una propuesta educativa que va más allá del conocimiento académico para convertirse en una experiencia transformadora de sensibilización y acción".

Altamirano, entusiasta defensora del entorno costero andaluz, ha explicado que este encuentro "nació con la voluntad de abrir una ventana al mundo submarino no sólo para estudiantes de Biología o Ciencias Ambientales, sino para cualquier persona con curiosidad por descubrir lo que se esconde bajo la superficie del mar".

"Este es un encuentro para quienes quieren saber qué hay debajo del agua más allá de darse un baño. El formato de verano de la UNIA es muy accesible, y eso lo convierte en una puerta abierta al conocimiento y a la conservación", ha añadido.

El programa demostró su alta demanda al agotar su matrícula en sólo una semana y evidencia del creciente interés social por el medio marino. Una acogida que, según Altamirano, "confirma que hay una necesidad real de formación ambiental conectada con el entorno".

Así, fiel a su nombre, el encuentro se estructura en dos partes: una teórica, desarrollada en el aula, y otra práctica que lleva a los estudiantes directamente al litoral.

Durante las jornadas, los asistentes exploran los ecosistemas marinos andaluces desde una mirada integral: productores primarios, invertebrados, aves marinas, hasta llegar al estudio de los hábitats donde coexisten.

La salida de campo, realizada en colaboración con el Aula del Mar de la Universidad de Granada, permite aplicar los conocimientos adquiridos de forma directa. Equipados con material de buceo y observación, los participantes han podido experimentar de primera mano la biodiversidad en enclaves como la desembocadura del río Guadalhorce, un punto estratégico para el avistamiento de aves marinas.

El encuentro ha reunido a estudiantes de diferentes edades, perfiles y nacionalidades, unidos por un mismo interés: el mar. Entre ellos está Katerin Asca estudiante inglesa que ha destacado el valor del mismo, "no sólo por el contenido científico, sino por el carisma de los ponentes".

"El intercambio con los expertos ha sido excelente. Me encantaron las anécdotas, que hacen que todo se vuelva muy cercano y humano, ha afirmado.

Para otro de los estudiantes Álvaro Herrera el mayor atractivo del encuentro "es su capacidad de sintetizar una enorme diversidad temática en tan pocos días": "Me fascinó la parte de los invertebrados marinos. La experiencia ha sido tan completa que incluso me abre posibilidades laborales en un área que no había considerado antes".

Por su parte, Violeta López estudiante de primer año de la Universidad de Málaga ve en esta formación "una oportunidad de ampliar y complementar lo que aún no se abarca en su carrera universitaria": "Ha sido sumamente provechoso. Estoy empezando en la universidad y esto me ha dado una perspectiva más real y aplicada de lo que estudio".

Para su directora, el objetivo de este encuentro va más allá de formar. "Queremos sembrar conciencia. La conservación parte del conocimiento, y este encuentro es una semilla para que cada participante se convierta en un agente activo en la protección del ecosistema marino", ha señalado.

El éxito de esta edición augura una continuidad sólida para el encuentro dentro del programa estival de la UNIA. Mientras haya personas interesadas en cuidar el mar, en entenderlo, y en protegerlo, este espacio formativo seguirá tendiendo puentes entre el aula y el litoral andaluz.

Contacto con el mar, ciencia viva y compromiso ecológico. Así se resume esta experiencia formativa que demuestra que la educación ambiental, cuando es cercana, práctica y bien dirigida, tiene la capacidad de transformar no sólo mentes, sino también hábitos y futuros.