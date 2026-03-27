La UNIA en La Rábida (Huelva) acoge las tres residencias literarias de autores emergentes de la Junta

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PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) participa en la tercera edición de la nueva convocatoria de proyectos de residencias literarias de la convocatoria de la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), promovida por el Centro Andaluz de las Letras (CAL).

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, la convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 20 de marzo, donde se fija el plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el 7 de abril. A la misma pueden presentarse autores españoles y extranjeros. La propuesta abarca siete proyectos, cuatro de cualquier género literario, y tres de autores y autoras emergentes.

Con este proyecto, el CAL se propone promover la creación literaria y favorecer la presencia de escritores de cualquier procedencia en su programación andaluza, dado que los autores adquieren el compromiso de participar en actividades y encuentros para dar a conocer su obra, trayectoria y proceso creativo. De esta forma se fomentan los encuentros entre la creación andaluza y la creación en otras lenguas, facilitando la conversación entre escritores y escritoras de Andalucía y de otros países.

Con esta tercera edición de las residencias literarias se renueva el acuerdo de colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), presente desde la primera edición, y con La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada (UGR) y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la misma Universidad.

El objeto de esta convocatoria es la selección de cuatro proyectos de cualquier género literario --novela, poesía, ensayo, obra teatral, relatos cortos-- de autoras y autores con más de una obra publicada en España, y tres proyectos de escritoras y escritores emergentes para el desarrollo de parte del proyecto creativo en las residencias literarias de Andalucía.

Las primeras cuatro residencias durarán un mes y se repartirán entre La Residencia de El Carmen de la Victoria de la UGR, entre el 1 y el 30 de junio, y en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga, entre el 1 y el 30 de octubre. Las tres residencias de autores emergentes tendrán una duración de dos semanas, del 3 al 15 de noviembre, y se llevarán a cabo en la Sede de Santa María de La Rábida de la UNIA, en Huelva. La asignación de las plazas se realizará según el orden resultante del proceso de selección.

El programa está dirigido a escritoras y escritores de España o de otro país que investiguen con nuevos lenguajes o procesos literarios contemporáneos, atendiendo así a las nuevas literaturas y a las líneas innovadoras de producción literaria. Se podrán presentar proyectos en fase inicial, en desarrollo o próximos a concluir. Los aspirantes deberán acreditar el conocimiento del castellano, aunque las obras participantes podrán ser escritas en cualquier idioma.

La convocatoria está abierta durante diez días hábiles desde el día siguiente de su publicación, a cualquier autor mayor de dieciocho años que haya publicado una o más obras en España, siendo necesario en el caso de los autores emergentes, ser menor de 30 años.

Las solicitudes se podrán presentar por vía telemática a través del portal de la Ventanilla Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Presentación electrónica general, de los diferentes registros establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las oficinas de Correos, por correo postal certificado, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en las oficinas de asistencia en materia de registros.

En el caso de las solicitudes presentadas en papel por correo certificado o en algún registro, deberá comunicarse el envío por correo electrónico a residencias.literarias.aaiicc@juntadeandalucia.es.

En las ediciones anteriores han participado 16 autores, entre los que se encuentran María Fasce, con el proyecto titulado Dos extraños, finalista del Premio Nadal, o Alberto Fuguet, con Ushuaia, que saldrá a la venta este mes de abril. Bárbara Mingo, Mercedes Duque Espiau, Paula Melchor, Susana Martín Gijón y Mario Cuenca Sandoval son algunos de los participantes hasta el momento. Esta convocatoria de proyectos de residencias literarias forma parte de la estrategia de apoyo a la creación impulsada por la AAIICC de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.