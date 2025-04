La UNIA renueva su Comité Asesor en Biomedicina, con la incorporación de nuevos miembros

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha renovado el Comité Asesor en Biomedicina, una vez que el Consejo de Gobierno de la UNIA ha aprobado la modificación de este comité y la incorporación de sus nuevos miembros.

Así, el nuevo comité está integrado por Andrés Aguilera López, de CabimerR/Departamento de Genética y Universidad de Sevilla; Rafael Fernández Chacón, del IBiS, Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena/CSIC/Universidad de Sevilla; Antonia Gutiérrez Pérez, del Instituto de Biomedicina de Málaga, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, Universidad de Málaga; Mª Ángela Nieto Toledano, del Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche), y Francesc Posas Garriga, del Departament de Ciencies Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra/Institute of Research in Biomedicine-IRB Barcelona, The Barcelona Institute of Science and Technology).

El Comité Asesor en Biomedicina de la UNIA es un órgano de consulta en materia de biomedicina, que está compuesto por cinco personas de reconocido prestigio y experiencia en la materia, procedentes del ámbito universitario y de instituciones científicas, según ha señalado la universidad en una nota.

Entre otros cometidos, este comité se encarga del estudio y valoración de las propuestas de los workshops o encuentros científicos internacionales sobre biomedicina, cuyo objetivo es promover la cooperación internacional y el intercambio científico en el área de la biomedicina, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional.