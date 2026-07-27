Absentismo, escasez de trabajadores cualificados y tensión geopolítica, preocupaciones de los empresarios aragoneses

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ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La contratación de trabajadores cualificados y el aumento del absentismo continúan siendo las principales dificultades para las empresas aragonesas. Ambos factores encabezan la lista de riesgos identificados por el tejido empresarial en la decimocuarta Encuesta de Competitividad elaborada por CEOE Aragón, su Consejo Empresarial e Ibercaja y en la que se recoge la valoración empresarial para el segundo semestre de este año.

Ambos factores de riesgo son los únicos que superan el 8 en una escala de 0 a 10 La encuesta revela, además, que la incertidumbre internacional vuelve a ganar terreno entre las preocupaciones empresariales.

Así, el aumento de los precios de la energía y de las materias primas, los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y el encarecimiento de los costes logísticos han escalado posiciones entre las amenazas percibidas para la segunda mitad del año, superando los 7 puntos.

Las empresas también muestran inquietud por el incremento de los costes salariales, la presión regulatoria y los aumentos impositivos, factores que reducen la capacidad de inversión y estrechan los márgenes empresariales.

Frente a esta situación, los empresarios reclaman medidas que aumenten la competitividad. La mejora de la eficiencia del gasto público y la reducción de la burocracia vuelven a situarse como las demandas más urgentes en política económica (rozando los 9 puntos), junto con reformas orientadas a reducir el absentismo y facilitar la incorporación de trabajadores a las empresas (también por encima del 8 en ambos casos). También reclaman una mayor seguridad jurídica, la reducción de la presión fiscal y el impulso a la innovación, la digitalización y las infraestructuras.

ARAGÓN RESISTE MEJOR

A pesar de este contexto, la percepción sobre Aragón continúa siendo significativamente más positiva que la existente sobre el conjunto del país. De hecho, el índice sintético de competitividad sitúa a la Comunidad Autónoma casi quince puntos por encima de la media nacional (54,93 frente a 39,89) y mantiene ventaja en todos los factores evaluados. La innovación y las nuevas tecnologías siguen siendo la gran fortaleza de Aragón.

Las empresas consideran que la Comunidad mantiene un elevado atractivo para las inversiones tecnológicas, lo que contribuye a reforzar su posición competitiva y a generar expectativas más favorables que las del conjunto de España.

También reciben valoraciones positivas la situación global de la Comunidad y la calidad institucional. Sin embargo, los problemas de disponibilidad de talento continúan lastrando las perspectivas empresariales.

El mercado laboral y el capital humano siguen siendo el indicador de competitividad peor valorado en Aragón, confirmando que la escasez de profesionales se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo empresarial de la Comunidad.

La directora de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, Beatriz Callén, ha señalado que "en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y el aumento de los costes, las empresas aragonesas están mostrando su resistencia y capacidad competitiva, y mantienen una visión más optimista que la del conjunto del país, aunque advierten de la necesidad de actuar sobre aquellos factores que están limitando su capacidad de crecimiento y competitividad, como queda patente en la encuesta".

Por su parte, Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja destaca que "los indicadores de coyuntura presentados recientemente por la Entidad siguen reflejando una economía aragonesa en expansión lo que, a pesar de algunas incertidumbres geopolíticas, resulta positivo para que las empresas impulsen sus proyectos de inversión para favorecer su crecimiento"