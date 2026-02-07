Alberto Izquierdo (PAR) disfruta del esquí en la estación turolense de Aramón Valdelinares

1049774.1.260.149.20260207133553 EL candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, este sábado en la estación de Aramón Valdelinares. - PAR

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha dedicado la jornada de reflexión de este sábado 7 de febrero a disfrutar del esquí en la estación invernal de Aramón Valdelinares, en Teruel.

Acompañado de su familia, el líder del Partido Aragonés, perfectamente equipado, se ha encontrado una mañana soleada que ha aprovechado como tenía previsto para deslizarse por las pistas de la estación turolense.

"Ya veis qué día más maravilloso, no hace niebla, no hace mucho viento, está genial, es un día para disfrutar, para descansar, para divertirse y sobre todo para liberar la mente después de todos estos días, de tanta caña, de tantos viajes, de tantos pueblos, de estar con tanta gente, desde luego va a ser un día que para mí va a ser maravilloso", ha compartido con sus seguidores en un vídeo subido a sus redes sociales.



