Alegría (PSOE) critica la falta de soluciones para el centro de salud de Azuara un año después de la riada

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, visita Azuara un año después de las inundaciones. - PSOE ARAGÓN

AZUARA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este martes en la localidad zaragozana de Azuara "la incapacidad de gestión y la falta de respuestas" del presidente Jorge Azcón, que un año después de la riada que asoló este municipio y otros del entorno "sigue sin ofrecer una solución definitiva para la atención sanitaria de sus vecinos".

"Ha pasado un año desde aquella tragedia y los pacientes de esta zona sanitaria siguen siendo atendidos en la ludoteca municipal que el Ayuntamiento de Azuara habilitó en apenas 48 horas para garantizar la continuidad del servicio", ha lamentado Alegría, quien ha contrapuesto esta actitud con la de la entidad local, que "actuó con rapidez y responsabilidad".

La dirigente socialista ha visitado la localidad acompañada por el alcalde, Joaquín Alconchel, y ha enfrentado la capacidad de reacción del consistorio con la inacción del Ejecutivo autonómico.

"El señor Azcón estuvo desaparecido cuando ocurrió la riada y, un año después, sigue sin venir aquí, sin dar explicaciones y sin aportar soluciones a un servicio tan esencial como la atención sanitaria", ha afirmado.

Ante esta situación, el PSOE presentará una iniciativa en las Cortes de Aragón para exigir al Gobierno autonómico el compromiso de construir un centro de salud definitivo en Azuara, con unas instalaciones "adecuadas, seguras y plenamente accesibles" que permitan prestar una atención sanitaria de calidad a los vecinos de la localidad y de los municipios del entorno.

UN CENTRO DE SALUD PROVISIONAL

El actual servicio sanitario atiende a alrededor de 1.000 personas de Azuara y de localidades cercanas. Sin embargo, 12 meses después de la riada, la asistencia continúa desarrollándose en unas instalaciones provisionales, mientras el Gobierno de Aragón sigue sin responder a las propuestas planteadas por el Ayuntamiento.

Ya en julio del pasado año, el consistorio remitió una carta al Ejecutivo autonómico trasladando distintas alternativas para la ubicación del nuevo centro sanitario.

"La respuesta sigue sin existir. Es una muestra evidente de la incapacidad política y de gestión del señor Azcón. Jorge Azcón está en deuda con Azuara, con Letux y con el resto de los municipios afectados. En lugar de asumir responsabilidades y ofrecer soluciones, sigue instalado en la indiferencia y la inacción", ha manifestado Alegría.

Coincidiendo con el primer aniversario de la riada que golpeó duramente a Azuara, Letux y otros municipios de la comarca, desde el PSOE han reclamado al presidente aragonés que visite la localidad, se reúna con el ayuntamiento y estudie conjuntamente las alternativas para hacer realidad cuanto antes un nuevo centro de salud.

"Por parte del Ayuntamiento existe disposición, existen recursos y existe voluntad de colaboración. Lo único que falta es que el Gobierno de Aragón se siente a trabajar y dé una solución justa a los vecinos de Azuara y del resto de municipios de la zona, que merecen disponer de un centro de salud definitivo y en condiciones", ha concluido la secretaria general del PSOE Aragón.