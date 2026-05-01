Alegría (PSOE) emplaza al "desgobierno" de Azcón a "plantear soluciones" a la siniestralidad laboral

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en la manifestación de CCOO y UGT del 1 de Mayo. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha participado este viernes en la manifestación de UGT y CCOO en Zaragoza por el 1 de Mayo, donde ha urgido a "ese desgobierno del Gobierno de Aragón" de Jorge Azcón a "plantear soluciones y medidas" para atajar la siniestralidad laboral.

Momentos antes de iniciarse la manifestación, Alegría ha alertado del incremento "significativo y muy negativo" de la siniestralidad laboral en Aragón, por lo que ha reclamado a Azcón que "salga de esa parálisis permanente" en la que vive el Gobierno y tome medidas en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, que "son más necesarias que nunca".

Junto a esta reivindicación, Alegría se ha sumado a los convocantes de la manifestación del 1 de Mayo para emplazar a aumentar el parque público de viviendas asequibles y que el Ejecutivo cumpla la Ley de Vivienda para "poner coto al aumento abusivo de los alquileres, asegurando que en las comunidades autónomas y ciudades donde se aplica esta normativa el precio de los alquileres está bajando.

Por otra parte, ha defendido la reforma laboral del Gobierno de España de Pedro Sánchez y ha hecho notar que hay más de 22 millones de trabajadores en activo en España, más de 10 millones mujeres: "Nunca había habido tantas mujeres en el mercado laboral". Ha reivindicado salarios "mejores y más estables, lo que los trabajadores y trabajadoras de Aragón merecen".