Alegría sale en defensa de Lambán y responde a López que "señalar responsables de los resultados es un error"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, durante el mitin celebrado en Teruel. - JAVIER ESCRICHE/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha salido en defensa del legado del expresidente fallecido Javier Lambán, tras las criticas del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y ha manifestado que "señalar a unos u otros como responsables de los resultados --de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero-- no sólo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Así lo ha asegurado Alegría en un mensaje publicado en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, en respuesta a las declaraciones del ministro y líder de los socialistas madrileños en una entrevista en RNE, en la que ha achacado el mal resultado electoral a que el PSOE Aragón no se dedicó a hacer oposición al popular Jorge Azcón cuando estaba encabezado por Javier Lambán. "Se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", ha aseverado.

La exportavoz del Gobierno ha recalcado que "el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE" y que el partido debe mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses.

En ese sentido, ha avanzado que van a trabajar en ese camino, "orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas".

Las palabras de Óscar López contra el expresidente aragonés, fallecido el pasado 15 de agosto, también han generado el rechazo de otros líderes del PSOE, como el presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y presidente provincial del partido, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha exigido una rectificación y ha remarcado que "no todo vale en política", a la vez que ha reivindicado el legado de Lambán frente a unas calificaciones "injustas, desafortunadas e impropias" de un miembro del Gobierno de España, al que ha instado a su vez a "centrarse en las responsabilidades que tiene encomendadas en el Gobierno de España y en el partido en la Comunidad de Madrid".