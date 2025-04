Aprobada la modificación del PGOU que reajusta las parcelas para licitar el Parque de Atracciones de Zaragoza

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, mientras que el PSOE y ZeC se han posicionado en contra, de la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que reajusta los límites de las parcelas para licitar el Parque de Atracciones.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que con este expediente se crea una parcela única y donde había tres suelos distintos con clasificaciones urbanísticas diferentes se agrupan en uno único para sacar a licitación una nueva concesión del Parque de Atracciones.

En el futuro, cuando haya un adjudicatario y se redacte el proyecto definitivo, "hará falta la aprobación de un plan especial en el que se recogerán la calificación definitiva de algunos usos". Ha dejado claro que "no requiere de informe forestal del INAGA porque no son montes catalogados, sino que son un sistema urbano y suelo no urbanizable".

Sobre la ampliación real del Parque de Atracciones ha dicho que al agrupar los suelos de los 134.003 m2 de superficie actuales con este expediente pasará a una ampliación de 3.954 m2 más, si bien se pueden restar unos 500 m2 para la circulación de vehículos de emergencia.

DESCONOCIMIENTO

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado las prisas en este expediente, ya que se desconoce el interés de sacar este proyecto porque se modifica el PGOU, pero no se dice para qué o se sabe y no quiere decir, ha precisado.

Sobre los argumentos jurídicos para sacar el expediente ha dicho que en el fondo es agresión al medioambiente y el uso comunitario de los Pinares de Venecia. "No se saben los árboles que se talarán porque, al parecer, serán los que decida el licitador". Ha pedido "no tocar ni un solo árbol y evitar el daño a los ejemplares maduros". Es un proyecto rodeado de "oscurantismo", nace "vacío" de la participación ciudadana y del que "se desconoce para qué es".

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, se ha dirigido al público que había pedido eliminar el monumento a la Legión de los Pinares de Venecia que rinde homenaje a los miles de muertos que dieron su vida por la democracia. "Mientras lloran un árbol otros dieron su vida por nuestro país y tienen un monumento que rinde respeto a sus muertos".

A su parecer, esta izquierda "reaccionaria", cada vez es más "insignificante" a tenor del resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ha comentado.

Sobre el proyecto objeto de debate ha dicho que se verán afectadas 4 hectáreas y esta modificación amplía el ámbito y donde había tres espacios será uno solo y "ya se verá lo que pasa con la licitación, que se tendrá que someter a un plan especial porque mientras no se sabe nada ahora solo se amplía un ámbito de suelos existentes".

Vox ha reclamado que se garantice plazas de aparcamiento libres y gratuitas para que todas las personas que van al Parque de Atracciones aparquen fuera de forma libre y que una persona con problemas de movilidad pueda desplazarse para "ver el monumento a la Legión o pasear por los Pinares de Venecia". Ha concluido al enfatizar "Viva la Legión".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha asegurado tener la razón porque la posibilidad de talar los 2.000 pinos "solo es posible por esta modificación del PGOU y debería ser objeto de estudio de impacto medioambiental antes de lanzar una concesión por décadas", ha sintetizado.

Horacio Royo le ha dicho a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "es el gato de Schrödinger, que puede ser omnipresente y ausente a la vez" para afearle que sus proyectos "nadie sabe en qué consisten como el Distrito 7 en la antigua Giesa o el coste de la Nueva Romareda".

Le ha acusado de no practicar la transparencia, ni el dialogo y el único propósito es "despatrimonializar la ciudad para venderla a sus amigos y faltar al respeto a los ciudadanos que vienen la pleno".