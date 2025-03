Aragón alerta de que tendrá un "problema grave" para pagar los servicios públicos si no se cambia la financiación

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha urgido a llegar a un acuerdo "de una vez por todas" para reformar el sistema de financiación autonómica, porque Aragón es la Comunidad "más perjudicada" por el actual y porque, de no hacerlo, "gobierne quien gobierne, va a tener un problema grave para seguir pagando los servicios públicos".

Así lo ha manifestado el consejero en el Parlamento autonómico, en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista dirigida al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para que expusiera la postura de la Comunidad ante la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda.

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha afeado la "falta de respeto y de cortesía" de Azcón por no comparecer. "Es un 'showman', un 'youtuber'" que hace vídeos con su "posicionamiento tergiversado de la deuda", pero "se esconde de manera cobarde para confrontar con el resto de grupos", ha añadido.

En su intervención, Bermúdez de Castro, tras defender que la delegación de las comparecencias en los consejeros es algo que se ha hecho "recurrentemente" en todas las legislaturas, ha argumentado la postura mantenida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero.

"UN TRÁGALA"

El consejero ha cargado especialmente contra las formas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No quiero ni pensar lo que diría usted del Gobierno del Partido Popular si le tratase como nos tratan a nosotros", ha remarcado.

Ha afirmado que lo que sucedió en ese Consejo no lo ha vivido "en la vida" y que fue "un trágala y un vota porque sí, sin poder ni opinar, ni debatir ni proponer".

A ello ha sumado que la propia ministra avanzó, en julio de 2024, que compartirían la metodología de la condonación con las Comunidades Autónomas, algo que no hizo hasta el pasado 24 de febrero, una vez compareció el líder de ERC, Oriol Junqueras.

ARAGÓN SALE PERJUDICADA EN EL REPARTO

Por último, el titular de Hacienda ha sido especialmente crítico con los detalles técnicos de la propuesta del Gobierno central para la condonación, que asciende a 83.000 millones para el conjunto del país, de los que 2.124 corresponden a Aragón --un 2,55%--, una cifra menor a la que le tocaría siguiendo el cálculo de la población ajustada --3,20%--, al porcentaje de población sin más --2,78%--, al peso en el PIB --3,12%-- o al porcentaje total de deuda --2,93%--.

Además, a Aragón le condonan 1.571 euros por habitante, una cifra por debajo de la media nacional, de 1.828 euros, y de comunidades como Cataluña --2.135--, Castilla-La Mancha --2.341--, Murcia --2.115-- o la Comunidad Valenciana --2.107--. Se ha referido también a la quita de 18.000 euros a Andalucía, "porque es la candidata la señora ministra", o que a Canarias se le condone la mitad cuando "reiteradamente da superávit y no tiene ningún problema de deuda".

Por todo ello, ha defendido que pidieran la retirada de la propuesta y que esta quita se debata conjuntamente con la reforma de la financiación autonómica.

EL PP "CONDENA" A ARAGÓN

"Condenar a Aragón va en la marca del PP", ha expresado la portavoz del PSOE, quien ha recordado cómo la expresidenta Luisa Fernanda Rudi prefirió buscar financiación en los mercados, en lugar de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), "condenando" a la Comunidad a unos intereses "inasumibles", además de "destrozar los servicios públicos" y "duplicar la deuda". "Eso sí que fue un mal negocio", ha recalcado, en referencia a unos intereses al 8,25% que el Ejecutivo de Javier Lambán tuvo que refinanciar hasta el 1,32%.

Para Mayte Pérez, el "plante" en el CPFF era una manera de justificar "las bravuconadas" de los 'populares' en los días anteriores y se ha mostrado convencida de que "después del numerito, se sumarán a la fiesta", aunque teme que lo hagan "para los suyos", con una bajada de impuestos. "No creo que tengan la desfachatez de reivindicar 87 millones de euros --por la merma de ingresos por la despoblación-- y renunciar a 25 veces esa cantidad", ha apostillado.

Pérez ha finalizado insistiendo en que la condonación servirá para mejorar los servicios públicos, aunque ha dudado de que sea algo que le interese a Azcón "viendo la situación de la sanidad".

Así, ha reiterado que ya reclamó el cese del consejero, José Luis Bancalero, hace 15 días, cuando se habían producido 20 ceses en el departamento, que ahora se han triplicado, a lo que se ha sumado que "están hipotecando el futuro porque hay muchos médicos que se han negado a acreditar a los futuros MIR".

"En Barbastro no va a quedar ni el apuntador. Huyen todos, pero el primero que huye es el presidente y el consejero de una visita que tenían esta semana", ha remachado, resaltando el "papelón" del alcalde de esta localidad, el 'popular' Fernando Torres.

VOX: EL SISTEMA AUTONÓMICO ES "UNA BASURA"

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha calificado la condonación de "expolio descarado a los españoles" y "socialización forzosa de la deuda autonómica que premia a los derrochadores y castiga a los responsables", tras lo que ha reiterado que el PP "no tiene una postura clara", ya que defiende criterios como la despoblación y la orografía en Aragón o la población en Madrid.

A su juicio, el problema de base está en un sistema autonómico que "no funciona y es una completa basura", que 'populares' y socialistas no han querido tocar porque "les permite seguir manejando dinero público sin control", ante lo que ha reivindicado una España "unida, justa y libre".

"Para mí las comunidades no son una basura y no entiendo que quien considera que una comunidad es una basura haya estado un año gobernando esa comunidad", le ha respondido el consejero.

NO A ESTA CONDONACIÓN

Desde CHA, José Luis Soro, ha considerado que la clave es si se va a aceptar o no esta quita y que lo que debería hacer el Gobierno autonómico es "negociar unas condiciones aceptables para todos". "Se llega a un pacto, se hace el traje a Cataluña y luego hay que hacer el patrón para que los demás puedan tener un traje", ha definido la propuesta.

A este respecto, se ha mostrado favorable a la condonación, "pero no de esta condonación", que es "injusta" porque se basa en el cálculo de la población ajustada del sistema de financiación vigente, por lo que se debería esperar a tener un nuevo cálculo "justo".

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sostenido que los criterios se han buscado "para que a Cataluña le lleguen más de 15.000 millones". Ha rechazado también la actitud del PP nacional y ha asegurado que ahora se demuestra que la política "autoexigente" de Aragón con sus finanzas "no fue la política más correcta", porque la deuda es menor a la de otras comunidades a costa de tener "las peores carreteras" o una sanidad y una educación "que dejan mucho que desear". Todo ello cuando el Ejecutivo "compensa" a las autonomías endeudadas.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha subrayado que Azcón "no tiene ningún derecho a negarse a algo que beneficia a nuestra Comunidad", mientras que Álvaro Sanz (IU) ha tildado de "incomprensible" que haya votado en contra de "dejar de pagar 2.124 euros más intereses" que podrán destinarse a los servicios públicos. "Los aragoneses no lo entienden y usted tampoco", ha manifestado.

"Aragón no pinta nada en Madrid", ha lamentado el representante del PAR, Alberto Izquierdo, quien ha destacado que "no es casualidad" que Cataluña o Canarias salgan beneficiadas de la propuesta y Aragón no, lo que ha achacado a que "no tenemos voz propia".

Por parte del Grupo Popular, Fernando Ledesma ha dicho que el Gobierno central busca que "nos ciegue la avaricia" para aceptar una "estafa" que "es mala para Aragón" al premiar "a los despilfarradores del 'procés' o embajadas" y "castigar a los buenos gestores".