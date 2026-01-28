Aragón pide al Gobierno central el Pabellón de España de la Expo 2008 para el Conservatorio de Música de Zaragoza

Archivo - Pabellón de España de la Expo 2008. - EUROPA PRESS. - Archivo

El Gobierno de Aragón, en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, ha ratificado la petición formal a la Administración General del Estado de la cesión del edificio del Pabellón de España de la Expo de 2008, sin uso desde la exposición internacional, para trasladar allí el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, actualmente en la calle San Vicente de Paúl y con importantes problemas de espacio para sus más de 650 alumnos desde hace décadas, además de carencias funcionales y estructurales.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, quien ha recordado que este edificio lleva desde 2008 sin uso y que incluso se han anunciado proyectos "en numerosas ocasiones", pero han quedado "en nada".

No es la primera vez que el Gobierno de Aragón pide la cesión de este pabellón, como hizo recientemente para albergar un centro de carácter tecnológico, a lo que el Ejecutivo central se negó aduciendo que tenía un proyecto para el edificio, sin concretar más, según ha recordado Vaquero. "No hay nada que suene mejor que la música de un conservatorio, igual resulta más convincente", ha ironizado.

Así, ante la "total ausencia de noticias de proyectos concretos", el Ejecutivo aragonés ha considerado "prioritario" que el antiguo pabellón de España albergue el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza ya que es el emplazamiento "más idóneo" y "más indicado" por su accesibilidad, aunque ha añadido que barajan más opciones y que tienen "un plan B" si la Administración del Estado volviera a denegar la cesión.

En este punto, Vaquero ha confiado en que el Gobierno de España conteste "en breve plazo", después de años "anunciándose proyectos que han quedado en saco roto".

Entre los puntos fuertes de esta ubicación, ha destacado también que supondría "una gran colaboración institucional" y reafirmaría una apuesta "por la cultura, por la música y por todos esos jóvenes que se están formando".

EL EDIFICIO

Así lo constata también un informe técnico de idoneidad y necesidad elaborado por la Gerencia de Infraestructuras, que estima en unos 8,5 millones de euros la inversión necesaria para adaptar el edificio a las necesidades del Conservatorio.

De acuerdo a este estudio, el inmueble --obra del arquitecto Francisco Mangado y uno de los iconos arquitectónicos de la Expo 2008-- ofrece 8.000 metros cuadrados de superficie útil, una estructura versátil y un diseño que permite su adaptación a las necesidades acústicas, funcionales y docentes de un conservatorio moderno.

El edificio cuenta con tres plantas, además de tener una antigua sala de proyecciones a la que se accede tanto desde el exterior por la planta baja, como desde el interior y que podría tener actividades externas al Conservatorio.

La propuesta contempla aulas de instrumento con acondicionamiento acústico específico, salas de ensayo y música de cámara, aulas colectivas y espacios para lenguaje musical, coro y orquesta, un auditorio propio aprovechando la volumetría del edificio, así como zonas administrativas y de atención al alumnado, y espacios de convivencia y estudio.

La solicitud de cesión gratuita de la propiedad del Pabellón de España o con carácter subsidiario, de la cesión de su uso, ha sido formulada ante la Dirección General del Patrimonio del Estado por parte del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública. Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente memoria explicativa de los fines de utilidad pública e interés social a los que se pretende destinar el inmueble, así como del compromiso expreso del Gobierno de Aragón de dedicarlo exclusivamente a dichos fines, no transmitirlo ni gravarlo y asumir las actuaciones necesarias para su adecuación.

El Gobierno de Aragón ha puntualizado también que la actividad diaria en este edificio reforzaría el eje de Ranillas y del recinto Expo, impulsando su dinamización y convirtiendo esta zona en un polo cultural y educativo, en el que los alumnos podrían también utilizar el auditorio al aire libre y los paseos y zonas verdes para audiciones individuales, de cámara o colectivas de banda y orquesta.