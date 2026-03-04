Asaja pide rapidez en las indemnizaciones a los afectados por la DNC bovina y crear un fondo para emergencias

Archivo - Varias vacas lecheras, de la raza bovina frisona, comen pienso y cereales. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

BOLTAÑA (HUESCA)

La organización agraria Asaja en Aragón ha pedido este miércoles rapidez en las indemnizaciones a los afectados por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) bovina, tras la aparición este martes de un segundo foco en una explotación ganadera de Fiscal (Huesca), una política nacional en materia de sanidad animal y la creación de un fondo de contingencias para emergencias sanitarias de este tipo.

Así lo han manifestado desde la organización agraria un día después de la reunión que tuvo lugar en la localidad oscense de Boltaña entre ganaderos de la zona y la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, para analizar la situación generada por la DNC y las medidas adoptadas para su control.

El secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha señalado que el sector está a la expectativa ante el desarrollo de la enfermedad y ha instado a "extremar las medidas de bioseguridad" y a "seguir muy atentos a su evolución".

No obstante, ha querido también "tranquilizar a los ganaderos" ya que la cabaña bovina de la zona ha concluido el proceso de vacunación frente a la DNC.

CONSECUENCIAS DEL "VACIADO SANITARIO"

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de que las indemnizaciones a los ganaderos afectados lleguen con rapidez, dado que las medidas de "vaciado sanitario" --sacrificio de todos los animales de las explotaciones afectadas-- pueden tener "consecuencias muy graves" para las mismas y para las comarcas donde se asientan.

"En algunos casos, este vaciado sanitario puede suponer la pérdida definitiva de la explotación, especialmente en comarcas pirenaicas donde el manejo del ganado bovino presenta características muy específicas ligadas al territorio y al sistema extensivo", ha explicado, añadiendo que estas explotaciones son la base económica de muchos pueblos pirenaicos, por lo que su desaparición tendría un fuerte impacto social y económico.

Por ello, la organización agraria ha reclamado que las ayudas e indemnizaciones sean equivalentes a las que están aplicando en Cataluña: "Una vaca vale lo mismo en Cataluña que en Aragón", ha recordado Solanilla, quien ha defendido también que las ayudas procedan del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea, que es la que impone la normativa que obliga a realizar "vaciados sanitarios", en lugar de que recaiga únicamente sobre los presupuestos autonómicos.

"Reivindicamos una política nacional en sanidad animal y un fondo de contingencia que cubra emergencias sanitarias como esta", ha recalcado el secretario general de Asaja Aragón, quien ha reivindicado también el papel "fundamental" que desempeñan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) en el sector ganadero, que son "clave" para la prevención de enfermedades, el tratamiento de los animales y el asesoramiento técnico a los ganaderos.

"Los veterinarios de las ADS han demostrado nuevamente, en una situación complicada como la actual, su profesionalidad y vocación, trabajando de forma continuada para completar la vacunación de toda la cabaña bovina afectada", ha reiterado, a la vez que ha emplazado a las administraciones a reforzar estas entidades con más recursos por su "papel esencial".

REUNIÓN EN BOLTAÑA

Sobre la reunión celebrada en Boltaña, la organización agraria ha indicado que se trasladó información actualizada sobre la evolución de la enfermedad y las medidas adoptadas por la Administración.

Por ejemplo, la directora general explicó a los ganaderos que la vacuna genera inmunidad aproximadamente a los 21 días de su inoculación, un periodo durante el cual es necesario mantener la "máxima prudencia" y extremar las medidas de bioseguridad.

Del mismo modo, recordó que siguen vigentes las restricciones de movimiento del ganado dentro de los 50 kilómetros establecidos en las zonas de control sanitario, medidas destinadas a evitar la propagación de la enfermedad, y que se mantendrán vigentes durante 45 días desde la detección de un positivo, con el objetivo de evitar la propagación de la DNC.

Durante este periodo, también se intensificarán los controles visuales en las explotaciones ganaderas, con el fin de detectar de forma precoz cualquier posible caso.

Asaja Aragón ha remarcado, por último, que esta enfermedad es exclusiva del ganado bovino y que no afecta a las personas, por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y la colaboración entre administraciones y sector para superar esta situación y garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas de las comarcas pirenaicas.